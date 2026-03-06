Muere Bob Harlan, expresidente y CEO de los Green Bay Packers, a los 89 años

Green Bay despiden a uno de los dirigentes más influyentes de su historia

Bob Harlan deja un gran legado en Green Bay. Foto print: packers.com

El ex presidente y CEO de los Green Bay Packers, Bob Harlan, murió este jueves 5 de marzo a los 89 años tras una enfermedad breve, informó la organización de la NFL mediante un comunicado oficial. Harlan fue una de las figuras administrativas de mayor influencia en la franquicia durante las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI.

Harlan llegó a la organización en 1971 y en 1989 fue elegido presidente y CEO del equipo. Ejerció como principal ejecutivo de los Packers hasta su retiro en enero de 2008, periodo en el que supervisó cambios deportivos y administrativos dentro del club.

El actual presidente y CEO del equipo, Ed Policy, confirmó la noticia y envió condolencias a la familia. “The Packers family was saddened to learn of the passing of Bob Harlan”, señaló en el comunicado oficial difundido por la franquicia.

Policy también recordó el papel que Harlan tuvo dentro de la organización durante casi dos décadas como máximo responsable. “From his inspired hiring of Ron Wolf to turn around the club’s on-field fortunes to his tireless work to redevelop Lambeau Field, Bob restored the Packers to competitive excellence during his tenure,” indicó Policy.

Durante su etapa al frente del equipo, los Packers registraron el mejor récord de la NFL entre 1993 y 2007 con marca de 152 victorias y 88 derrotas. Ese periodo incluyó el triunfo en el Super Bowl XXXI, con el que la franquicia volvió a conquistar el trofeo Vince Lombardi.

También se registró una racha de 13 temporadas consecutivas con marca de .500 o superior entre 1992 y 2004. La seguidilla ocurrió en la era de la agencia libre y representó el periodo más prolongado de resultados constantes del equipo desde las décadas de 1930 y 1940.

Fuera del campo, uno de los proyectos impulsados durante su gestión fue la remodelación del Lambeau Field. La renovación del estadio, con una inversión de 295 millones de dólares, comenzó para la temporada 2003 y se convirtió en parte de la estructura financiera del equipo.

Harlan participó durante años en actividades comunitarias en Green Bay junto con su esposa, Madeline. Le sobreviven su esposa y sus hijos Kevin, Bryan y Michael, además de nietos y bisnietos, según informó la organización de los Packers.

TE PUEDE INTERESAR