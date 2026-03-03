Mixco vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 ofrece un duelo con realidades opuestas en el calendario, cuando Mixco reciba a Municipal en un partido que puede mover tanto la zona media como la pelea por la cima. Los chicharroneros necesitan reaccionar ante su gente, mientras que el Rojo quiere mantener la presión sobre los primeros puestos. Aquí te contamos dónde mirar el encuentro en vivo y todos los detalles de este compromiso en la Liga Nacional de Guatemala.

Deportivo Mixco suma 10 puntos y ocupa la décima posición, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo de Fabricio Benítez, que fue protagonista en el Apertura 2025, no logra encontrar regularidad en este arranque de año. Tras empatar 1-1 ante Aurora como visitante, ya acumula cinco partidos sin ganar —tres empates y dos derrotas— y no celebra en casa desde la jornada 2, cuando venció 1-0 a Malacateco.

Por su parte, Municipal tiene 18 puntos y se ubica en el tercer lugar, con cinco triunfos, tres empates y dos caídas. El equipo de Mario Acevedo viene de un ajustado 1-0 ante Marquense que le permitió recomponerse tras la derrota en el Clásico Nacional frente a Comunicaciones. Se mantiene a un punto de los Cremas y a dos del líder Cobán Imperial, por lo que necesita sumar fuera de casa para no perder terreno en la lucha por el liderato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mixco vs Municipal de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Municipal está programado para el miércoles 4 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Municipal hoy

Ni Mixco ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Deportivo Mixco: Kevin Moscoso; Nixson Flores, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Allen Yanes, Facundo González; Esnaydi Zúñiga, Edilson Reyes; Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, Darwin Torres, Aubrey David, José Morales; Yunior Pérez, Rudy Muñoz, Cristian Hernández, Pedro Altán; César Archila y Yasnier Matos. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Municipal:

9 de noviembre de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de septiembre de 2025 | Municipal 3-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 4 de mayo de 2025 | Municipal 4-0 Mixco | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2025 1 de mayo de 2025 | Mixco 0-0 Municipal | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2025 13 de abril de 2025 | Mixco 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

