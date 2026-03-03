André Jardine entiende que Álvaro Fidalgo haya preferido al Real Betis: “Merecía un nuevo reto”

Álvaro Fidalgo pasó del América al Real Betis, un movimiento que no habría sorprendido a André Jardine, quien parece extrañarlo en el equipo

André Jardine, feliz por el nuevo reto de Álvaro Fidalgo | Imago7

Pese a que la ausencia de Álvaro Fidalgo en Club América se ha vuelto cada vez más notoria tras el paso irregular del equipo en el Clausura 2026 de la Liga MX, para André Jardine su salida al fútbol europeo representaba un paso natural en su carrera. El estratega azulcrema dejó claro que comprendía el momento personal y profesional de su mediocampista, quien decidió cerrar su ciclo en México para perseguir el objetivo de consolidarse en el balompié internacional, una determinación que el entrenador respetó y respaldó.

Todo parece indicar que la elección del Maguito de aceptar la oferta del Real Betis fue acertada. En cinco partidos disputados ya registra un gol, cifras que confirman que no llegó a Europa para ocupar un rol secundario, sino para convertirse en una pieza relevante para Manuel Pellegrini, técnico del equipo bético que le ha dado un rol fundamental en su esquema táctico.

“Siento que Fidalgo merecía a un club como el Betis por su nivel, era un jugador muy maduro, y tal vez con todos los objetivos concluidos en el futbol mexicano y merecía un nuevo reto para su carrera, un club que le diera espacio y donde pudiera ofrecer todo su talento y creo que esto es positivo para Betis”, declaró André Jardine en una charla con ESPN.

André Jardine avala salida de Álvaro Fidalgo | Imago7

El nuevo mediocampo del América

El técnico de Club América asume que el equipo atraviesa un proceso de reconstrucción, en el que el nuevo mediocampo, integrado en buena medida por jugadores brasileños, se perfila como la vía para resentir menos la ausencia de Álvaro Fidalgo y, al mismo tiempo, ofrecer una versión distinta del conjunto azulcrema, que desde el tricampeonato no ha logrado reencontrarse con la regularidad que lo caracterizó en su etapa más dominante.

“Fue una ventana muy especial, porque perdimos jugadores que nos complicó bastante porque fue al cierre y tuvimos poco tiempo para los movimientos, excepto (Rodrigo) Dourado que era un deseo que tenía porque es un contención que marca la diferencia, para mí es un crack como 5 y lo estamos confirmando”, declaró el estratega del conjunto de Coapa. “Rapha Veiga fue el vínculo perfecto, porque el club necesitaba un 10 un jugador que jugara en esta zona del campo, atrás del delantero con todo el aporte y decisión que Rapha tiene en asistencias y goles, es un jugador que va a marcar la diferencia para nuestro equipo, apenas se adapte a las condiciones. Y de Vinicius Lima es un jugador que conozco de hace mucho tiempo, lo conocí en la sub 20 de Gremio, conmigo fue un jugador plurifuncional es un jugador que te da volumen, que se asocia, que juega como 8, puede ser 10, pero también extremo, llegó para suplir a Fidalgo, que no es fácil encontrar un jugador con esas condiciones”.

Te puede interesar: