¿Quiénes son los favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Clásico Mundial de Béisbol 2026 inicia. EE.UU favorito (-118), Japón (+333) y RD (+400) lideran momios. Ohtani y Judge candidatos a MVP. Grupos en Tokio, Houston, Miami y San Juan

Estados Unidos, el principal candidato | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 representa la sexta edición de este prestigioso torneo internacional, organizado por la World Baseball Softball Confederation (WBSC) en colaboración con la Major League Baseball (MLB). Este evento reúne a las mejores selecciones nacionales del mundo, destacando el talento de jugadores profesionales de ligas como la MLB, la Nippon Professional Baseball (NPB) y otras competiciones globales. Con un formato que incluye fases de grupos, eliminatorias y finales, el torneo busca coronar al mejor equipo del planeta, fomentando la pasión por el béisbol en países donde es un deporte rey. Para esta edición, se espera una competencia feroz, con estrellas como Shohei Ohtani, Aaron Judge y Juan Soto liderando a sus respectivas naciones.

Los equipos participantes en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 suman un total de 20 selecciones, clasificadas a través de torneos previos y clasificatorios regionales. Entre los habituales favoritos se encuentran potencias como Estados Unidos, Japón y la República Dominicana, que han dominado ediciones pasadas. Otros contendientes incluyen a Venezuela, México y Puerto Rico, con rosters llenos de talento de las Grandes Ligas. Países emergentes como Colombia, Panamá y Nicaragua también participan, aportando sorpresas y diversidad al evento. La inclusión de naciones como Gran Bretaña, Israel y Brasil amplía el alcance global, promoviendo el crecimiento del béisbol en regiones menos tradicionales.

El torneo se divide en cuatro grupos para la fase inicial, distribuidos en sedes internacionales para maximizar la exposición. El Grupo A incluye a Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia, con partidos en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. El Grupo B agrupa a Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil, jugando en el Parque Daikin de Houston, Texas. Esta estructura asegura enfrentamientos equilibrados y emocionantes desde el inicio, con los mejores avanzando a las rondas eliminatorias.

Por su parte, el Grupo C reúne a Japón, Australia, Corea, República Checa y China Taipéi, con juegos en el Tokyo Dome de Tokio, Japón. Finalmente, el Grupo D cuenta con Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua, disputándose en el loanDepot Park de Miami, Florida. Estos grupos están diseñados para evitar desequilibrios tempranos, permitiendo que equipos subestimados como Australia o Israel tengan oportunidades de brillar. Con esta configuración, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete ser un espectáculo de alto nivel, atrayendo a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Pronósticos y momios del Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿Quién ganará?

Según el sitio de apuestas caliente.mx, Estados Unidos lidera como el principal candidato con momios de -118, gracias a su profundo roster de estrellas de la MLB y su victoria en 2017. Japón, actual campeón defensor tras ganar en 2023, ofrece +333, impulsado por jugadores como Shohei Ohtani y una fuerte tradición beisbolera. La República Dominicana, con +400, cuenta con bateadores de poder como Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto, haciendo de ellos una amenaza constante. Equipos como Venezuela (+900) y México (+1400) podrían sorprender con sus pitchers y ofensivas explosivas, especialmente en un torneo corto donde cualquier cosa puede pasar.

Equipo Momios EE.UU -118 Japón +333 República Dominicana +400 Venezuela +900 México +1400 Puerto Rico +2000 Canadá +5000 República de Corea +6000 Países Bajos +6600 Italia +7000 Cuba +7500 Colombia +7500 Panamá +15000 China Taipéi +15000 Gran Bretaña +30000 República Checa +30000 Australia +30000 Israel +30000 Nicaragua +40000 Brasil +40000

¿Quién será el MVP del Clásico Mundial de Béisbol 2026, según las apuestas?

Las apuestas para el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo destacan a atletas con impacto tanto en bateo como en pitcheo, basadas en su rendimiento reciente y potencial en el evento internacional. Según caliente.mx, Aaron Judge encabeza la lista con +650, por su poder al bate y liderazgo en los Yankees, lo que podría traducirse en un desempeño estelar para EE.UU. Shohei Ohtani, con +1000, es una elección obvia dada su calidad a pesar de que no jugará como pitcher. Jugadores como Tarik Skubal (+1100) y Paul Skenes (+1600) representan opciones de pitcheo, mientras que estrellas latinas como Vladimir Guerrero Jr. (+2200) y Fernando Tatis Jr. (+4000) podrían robarse el show con jonrones decisivos.

Jugador Momios Equipo/Nacionalidad Aaron Judge +650 EE.UU Shohei Ohtani +1000 Japón Tarik Skubal +1100 EE.UU Bryce Harper +1600 EE.UU Kyle Schwarber +1600 EE.UU Paul Skenes +1600 EE.UU Gunnar Henderson +1800 EE.UU Logan Webb +2000 EE.UU Vladimir Guerrero Jr. +2200 República Dominicana Bobby Witt Jr. +2500 EE.UU Caleb Raleigh +2800 EE.UU Juan Soto +2800 República Dominicana Munetaka Murakami +3000 Japón Ronald Acuna Jr. +3000 Venezuela Seiya Suzuki +3000 Japón Yoshinobu Yamamoto +3000 Japón Byron Buxton +3300 EE.UU Julio Rodriguez +3300 República Dominicana Kazuma Okamoto +3300 Japón Fernando Tatis Jr. +4000 República Dominicana

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se llevará a cabo del 4 al 17 de marzo de 2026, comenzando con la fase de grupos y culminando en las finales. Los partidos inician en horarios variados, adaptados a las zonas horarias de las sedes: desde las 4:00 horas hasta las 21:00 horas en tiempo de CDMX, con juegos clave en fines de semana para maximizar la audiencia. La fase de grupos se juega del 5 al 11 de marzo (con un juego inicial el 4 de marzo a las 21:00 horas CDMX entre China Taipéi y Australia), seguida de cuartos de final los 13 y 14 de marzo, semis los 15 y 16 (a las 19:00 horas CDMX), y la gran final el 17 de marzo a las 19:00 horas CDMX en el loanDepot Park de Miami.

Para ver el torneo en México, todos los juegos están disponibles en Disney+ y VIX, con algunos transmitidos por ESPN y TUDN. En Estados Unidos, la cobertura completa es por FOX Sports. Plataformas de streaming como la app oficial de la WBSC y MLB.TV podrían ofrecer acceso adicional, aunque se recomienda verificar por restricciones regionales.

