Paulo Víctor se va del América: será entrenador olímpico de Brasil al terminar el Clausura 2026
El auxiliar técnico de André Jardine dejará a las Águilas después de tres años en la institución
El Club América se prepara para una baja sensible en su cuerpo técnico. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha confirmado oficialmente la contratación de Paulo Victor Gomes, actual auxiliar de André Jardine, como el nuevo director técnico de las selecciones masculinas sub 20 y preolímpica.
A pesar del nombramiento inmediato, el actual auxiliar de Jardine ha mostrado su compromiso con la institución azulcrema y permanecerá en el nido de Coapa hasta que finalice el torneo Clausura 2026 en mayo, con el objetivo de despedirse buscando un nuevo título para la afición americanista.
El legado en el América: Un rol imprescindible
Paulo Victor no ha sido un asistente más en el esquema de André Jardine; se consolidó como el apoyo táctico fundamental para que el América recuperara su estatus de “gigante” en la Liga MX. Durante su estancia en México, que inició en junio de 2023, Gomes fue artífice de una de las eras más dominantes en la historia moderna del club:
- El histórico tricampeonato: participó activamente en la estrategia que llevó a las Águilas a conquistar los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.
- Éxito Internacional: sumó a las vitrinas de Coapa la Campeones Cup 2024 tras vencer al campeón de la MLS.
- Factor de adaptación: su salida se dará hasta mayo debido a su deseo de no abandonar el club en un momento de alta exigencia y para terminar de pulir la adaptación de los refuerzos brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima.
Un formador de estrellas mundiales
La CBF apuesta por Paulo Víctor no solo por sus títulos, sino por su capacidad probada para desarrollar talento de exportación. Paulo Victor es reconocido internacionalmente como uno de los entrenadores que mejor supo explotar el potencial de Endrick durante su explosión en el Palmeiras, además de haber trabajado con joyas como Estêvão y Luis Guilherme.
Rumbo a Los Angeles 2028
El reto que le espera en Brasil es mayúsculo: devolver a la “Canarinha” al trono olímpico tras el tropiezo de no calificar a Paris 2024. Gomes, quien ya ganó el oro en Tokyo 2020 como asistente, liderará ahora el proceso principal junto a Lucas Andrade (bicampeón con Palmeiras sub 20), con la mirada puesta en el Sudamericano 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Con su salida pactada para el final de la temporada, el americanismo disfruta hoy de los últimos meses de un estratega que dejó una huella imborrable en el Estadio Azteca.