Jesús Martínez Murguía, contundente sobre el futuro esmeralda: “Club León no saldrá de la ciudad”

Jesús Martínez Murguía durante un juego de León | Imago7

El proceso de venta del Club León no cambiará su arraigo. Así lo dejó claro Jesús Martínez Murguía, quien aseguró que la institución permanecerá en la ciudad pese a los rumores que apuntaban a una posible mudanza.

Luego de la rueda de prensa del Tour de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Poliforum León, el presidente esmeralda fue enfático al desmentir cualquier versión sobre la salida del equipo.

“He estado leyendo ahí que el club se va de la ciudad y eso jamás lo haríamos por el cariño que nosotros tenemos a este club, a esta ciudad, a esta institución. Aunque nos ofrecieran lo que nos ofrecieran, no sale de esta ciudad”.

La venta del equipo forma parte del proceso para terminar con la multipropiedad en el futbol mexicano. En ese sentido, el dirigente explicó que el interés por adquirir a la Fiera ha sido amplio y que las negociaciones han avanzado de manera formal en los últimos meses.

“Hemos recibido alrededor de 130 propuestas, interesados en la venta del equipo, y hemos firmado alrededor de 25 temas de confidencialidad, porque es un proceso con información más delicada”.

Sin revelar nombres por cuestiones legales, Martínez Murguía señaló que se trata de empresas sólidas, tanto nacionales como extranjeras. Además, adelantó que la intención es que Grupo Pachuca conserve una participación minoritaria dentro del club, un esquema que, explicó, es habitual en otras partes del mundo y no contraviene los reglamentos de la FIFA.

“En Europa hay muchos equipos que tienen porcentajes y muchos fondos con injerencia menor. Entonces, hasta ahora, estamos trabajando para poder tener una minoría”.

Las declaraciones se dan en medio de movimientos relevantes en el futbol mexicano, como la cercana venta del Atlas Fútbol Club, situación que ha alimentado distintas especulaciones.

