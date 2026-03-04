Cobán Imperial vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Cobán Imperial Xelajú, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El cierre de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 presenta uno de los duelos más atractivos de la fecha, cuando Cobán Imperial reciba a Xelajú MC en un partido que puede tener impacto directo en la pelea por la cima. Ambos equipos llegan con aspiraciones de título y con campañas sólidas en el torneo, por lo que el enfrentamiento promete intensidad y mucho en juego. Aquí te contamos dónde mirar el partido en vivo y todos los detalles de este choque en la Liga Nacional de Guatemala.

Cobán Imperial suma 20 puntos y ocupa la segunda posición, producto de seis triunfos, dos empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Martín García ha sido uno de los más consistentes del campeonato y se mantiene en la lucha por el liderato desde el inicio del año. Luego de una breve racha negativa entre las jornadas 6 y 8, el conjunto cobanero recuperó su mejor versión con victorias importantes: 2-0 frente a Malacateco en casa y 1-0 ante Achuapa como visitante en la última jornada.

Por su parte, Xelajú MC tiene 17 puntos y se ubica en el cuarto lugar, con cinco triunfos, dos empates y tres derrotas. El equipo de Roberto Hernández también pelea en la parte alta y busca mantenerse en la discusión por el campeonato. Llega en un buen momento, ya que acumula tres partidos sin perder y en la última fecha superó 2-0 a Mictlán como local con goles de Raúl Calderón y Yair Jaén.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Cobán Imperial vs Xelajú de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Xelajú MC está programado para el jueves 5 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio José Ángel Rossi. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Xelajú hoy

Cobán Imperial no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Xelajú MC no podrá contar con Derrikson Quirós, expulsado en el duelo ante Mictlán. Se estima que Martín García y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Ángel Cabrera, Carlos Flores, Marcos Acosta, Thales Moreira, Eduardo Soto; Yonathan Morán, Byron Leal, Steven Paredes; Uri Amaral y Janderson Pereira. DT: Martín García.

Xelajú MC: Nery Lobos; Manuel Romero, Javier González, Kevin Ruiz; Maynor de León, Yilton Díaz, Antonio López, Raúl Calderón, Ricardo Márquez; Steven Cárdenas y Harim Quezada. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Xelajú en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Xelajú MC:

21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 22 de febrero de 2025 | Cobán Imperial 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 21 de diciembre de 2024 | Xelajú MC 3-0 Cobán Imperial | Final Torneo Apertura 2024

Te puede interesar –