Koundé y Balde: el Barcelona sufre dos bajas importantes por lesiones musculares

Ambos jugadores sufrieron en el bíceps femoral del muslo izquierdo a tres días de enfrentar al Athletic y su regreso a las canchas estará sujeto a su proceso de recuperación

Jules Koundé y Alejandro Balde tras el duelo ante el Atlético | Reuters

La eliminación del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey tuvo como consecuencias la baja de dos jugadores clave, Jules Koundé y Alejandro Balde, salieron lesionados. Ambas lesiones, ocurridas en la misma zona, el bíceps femoral izquierdo, han encendido las alarmas en el club culé, justo en un momento crucial en la lucha por el liderato en LaLiga y con el regreso de la Champions League a la vuelta de la esquina.

La primera baja se produjo en el minuto 12 del partido contra el Atlético de Madrid, cuando Jules Koundé sintió molestias y tuvo que ser sustituido. El internacional francés sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna izquierda y su evolución marcará su disponibilidad.

La siguiente lesión ocurrió cuando Alejandro Balde, que había ingresado como sustituto de Koundé en el minuto 12, abandonó el campo en el minuto 70, visiblemente afectado. El lateral izquierdo sufrió una dolencia similar en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El joven jugador, que ha sido titular en 34 encuentros esta temporada, se perderá varios partidos importantes, incluidos los enfrentamientos contra Athletic Club, Sevilla, Rayo Vallecano y la eliminatoria contra el Newcastle en Champions League.

La ausencia de estos dos jugadores se suma a la ya confirmada baja de Frenkie de Jong, quien sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha y estará fuera entre cinco y seis semanas. Este cúmulo de lesiones ha generado preocupación en el entorno del Barcelona, especialmente en el área médica, que ha sido objeto de análisis por parte de Hansi Flick, quien manifestó su frustración por la cantidad de jugadores afectados por dolencias musculares en un tramo tan decisivo de la temporada.

“Tenemos dos lesiones más y no estoy contento, porque se suman a la de Frenkie. Hay que hablar con el equipo médico, con el staff, para evitar que en una semana perdamos a tres jugadores”, comentó el técnico del Barcelona tras el partido contra el Atlético. Flick busca encontrar soluciones a este problema, ya que la baja de jugadores clave podría afectar gravemente los objetivos del club en la Liga y en Europa.

Para cubrir las bajas de Koundé y Balde, Flick tiene varias opciones en el banquillo. Para la posición de Koundé, podría recurrir a Eric García, Ronald Araujo, João Cancelo o incluso a Marc Casadó, quienes han jugado en esa demarcación en ocasiones previas. Por otro lado, para el lateral izquierdo, el entrenador tiene alternativas naturales como Gerard Martín y el experimentado João Cancelo, que podrían ocupar el puesto de Balde mientras este se recupera.

En cuanto a otros jugadores del equipo, Pedri y Marc Bernal también acabaron el partido contra el Atlético con molestias musculares, pero según las primeras evaluaciones, no deberían tener problemas para estar disponibles en el siguiente partido contra el Athletic Club, programado para el sábado.

Este complicado panorama de lesiones, en el que Koundé, Balde y De Jong se han unido a la lista de ausencias, pone al FC Barcelona en una situación complicada. A medida que se acercan los partidos clave de LaLiga y Champions, Flick tendrá que gestionar a su plantilla con inteligencia para asegurar el rendimiento en todos los frentes, esperando que sus jugadores se recuperen lo antes posible para continuar con la lucha por los títulos.

