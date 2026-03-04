Fecha, sede y horario confirmado del Guatemala vs Argelia

El seleccionado jugará el 27 de marzo ante los argelinos.

Guatemala no pudo ante Canadá | @fedefut_oficial

Como ya es habitual, a fines de marzo se juega la primera doble fecha FIFA de partidos amistosos. Este martes 3 de marzo, la FEDEFUT pudo hacer oficial la sede, la fecha y el horario del partido que disputará el seleccionado de Guatemala ante su similar de Argelia, equipo africano que integra el Grupo J del Mundial 2026 junto al vigente campeón del mundo, Argentina, Jordania y Austria.

Guatemala se medirá con Argelia el próximo viernes 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, capital de la Liguria en Italia, a las 20.30 hs local (14.30 de Guate), horarios que podría igualmente sufrir alguna modificación. El estadio elegido es en donde juega de local tanto la Sampdoria, hoy en la serie B, y la Genoa, que milita en la Serie A.

De esta manera, Guatemala ya se alista para lo que será su primer partido amistoso con tinte de oficial ya que cabe recordar que, los goles y puntos que se logren en este tipo de partidos, cuentan para el ranking FIFA y por eso es importante sumar. De todos modos, para la visión del cuerpo técnico el objetivo hoy no es otro que sumar experiencia y nuevas variantes de cara a lo que viene.

Pensando en dicho compromiso ante el elenco africano, que para el caso, se prepara para ser la sorpresa del Grupo de Argentina en la Copa del Mundo 2026, el cuerpo técnico de Guatemala encabezado por Luis Fernando Tena tiene ya decidido quiénes serán los legionarios que conformarán la lista de convocados, mientras termina por decidir qué valores del fútbol local acompañarán.

A falta de que se confirme en forma oficial, los legionarios a llamar para el juego contra Argelia y luego ante el rival a confirmar de turno, serían Darwin Lom, Rubio Rubín, Aarón Herrera, Nicholas Hagen, Matt Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez. Sorprenden la inclusión de Evans, quien a la fecha es el más joven de la nueva camada que se afianza como hombre importante.

Si bien se está a un mes de los partidos, todo indica que Tena convocará a los jugadores del medio local hasta 10 días antes del inicio del juego con Argelia, lo que afectará en algún punto a la diagramación de los cuerpos técnicos de los clubes afectados, como son Comunicaciones, Municipal y Antigua mayoritariamente, ya que reúnen el grueso de los citados.

Luego de lo que fuera el estreno de Guatemala en este 2026 en un juego amistoso contra el seleccionado de Canadá, que termino con derrota 1 a 0 en un juego disputado en Los Angeles, el desafío de Tena y compañía es ahora sí mostrar la versión más fuerte del combinado nacional ya que ante los canadienses no se pudo incluir a los legionarios al no tratarse de una fecha FIFA.

