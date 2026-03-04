Cristiano Ronaldo, fuera entre dos y cuatro semanas; su presencia ante México sigue en duda

El delantero portugués se pierde, al menos, los próximos dos partidos con el Al Nassr en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo será baja entre dos y cuatro semanas. De acuerdo al periodista Fabrizio Romano, el delantero portugués se perderá hasta un mes de actividad después de sufrir una lesión en los isquiotibiales el pasado 28 de febrero, durante el juego entre el Al Nassr y el Al Feiha. Este tiempo de recuperación pone contra las cuerdas a la selección mexicana de fútbol, que se medirá a Portugal el próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca.

El parte médico oficial de Al Nassr detalló que Ronaldo sufrió una distensión muscular en los isquiotibiales durante el minuto 81 del encuentro, cuando sintió molestias después de una disputa de balón. Aunque el delantero intentó seguir en el campo, tuvo que pedir su sustitución. Tras el partido, el club saudí comunicó que el jugador comenzó un programa de rehabilitación intensiva, pero no se especificó el grado exacto de la lesión. El tiempo estimado de baja dependía de si la distensión era leve o moderada.

Con solo 24 días hasta el enfrentamiento contra México, la recuperación de ‘CR7’ es incierta. Si su lesión fuera leve, podría estar listo para jugar en dos semanas (a mediados de marzo), pero si la distensión es más grave, su regreso podría extenderse hasta cuatro semanas, lo que lo dejaría fuera del partido amistoso en el Estadio Azteca. Esto genera incertidumbre, ya que la presencia de Cristiano en este duelo había sido uno de los mayores atractivos para la afición mexicana.

La lesión de Cristiano llega en un momento crítico para él y para Al Nassr, que lidera la Liga Profesional Saudí. La baja del portugués podría ser un golpe importante para el equipo en la recta final del campeonato, al tratarse de una pieza clave en su lucha por el título. Además, el delantero está buscando alcanzar la histórica marca de mil goles, lo que le da aún más relevancia en la plantilla.

Cristiano Ronaldo, fuera entre dos y cuatro semanas | Reuters

En cuanto a México, el partido contra Portugal se ha convertido en uno de los amistosos más esperados del año, especialmente por la posibilidad de enfrentar a Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Azteca. Los boletos en reventa alcanzaron en su momento los 145 mil pesos, cifra que en las últimas horas se ha caído ante la duda de la presencia de ‘CR7’.

Esta no es la primera vez que el juego entre México y Portugal da de qué hablar en la previa por aspectos extra cancha. El pasado 24 de febrero, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) informó que seguía “de cerca la delicada situación que se vive en México”, luego de los hechos de violencia en Jalisco. Cuatro días más tarde, Javier Aguirre, técnico del Tricolor, aseguró que el partido ante los lusos se efectuaría “sin ningún contratiempo”.

