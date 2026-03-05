La vibración del motor Honda amenaza el inicio de temporada de Aston Martin en Australia

Fernando Alonso y Lance Stroll se ven obligados a limitar su número de vueltas durante las pruebas

Aston Martin sigue enfrentado serios problemas | Paul Crock / AFP

La temporada 2026 de Fórmula 1 se aproxima con mucha expectación, pero para Aston Martin, las expectativas se ven empañadas por los problemas técnicos que aún no logran resolver de cara al inicio del Gran Premio de Australia. La escudería británica comienza esta nueva campaña con una preocupación que amenaza con afectar su desempeño: las severas vibraciones provenientes de la unidad de potencia Honda.

Desde los test de pretemporada, la asociación entre Aston Martin y Honda ha enfrentado dificultades. Las vibraciones del motor japonés, que afectan tanto a la estructura del coche como a los pilotos, han sido un tema recurrente en las declaraciones del equipo. Adrian Newey, director técnico de Aston Martin, explicó que estas vibraciones son tan intensas que no solo afectan la fiabilidad del AMR26, sino que también limitan la cantidad de vueltas que los pilotos pueden completar sin riesgo de sufrir daños en sus manos.

El principal problema radica en la transmisión de vibraciones desde el motor hacia el chasis de fibra de carbono, que, por su naturaleza rígida, no tiene la capacidad de amortiguar este tipo de impactos. Newey reveló que, debido a estas vibraciones, Fernando Alonso y Lance Stroll se ven obligados a limitar su número de vueltas durante las pruebas. Según el propio Newey, Alonso ha comentado que no puede conducir más de 25 vueltas consecutivas antes de arriesgar daño nervioso en sus manos, mientras que Stroll, quien sufrió una lesión en la muñeca en 2023, tiene un umbral aún más bajo.

A pesar de las dificultades, Aston Martin se muestra optimista y ha trabajado en soluciones para reducir las vibraciones en el motor. Según Newey, se ha logrado una mejora significativa en las pruebas realizadas durante la semana previa al Gran Premio de Australia, pero el problema persiste, ya que no se ha logrado resolver por completo la fuente de las vibraciones. “Lo que hemos logrado hasta ahora es reducir significativamente la vibración que llega a la batería del coche, pero el motor sigue siendo el amplificador de ese problema”, explicó el ingeniero británico.

Fernando Alonso también se mostró cauteloso pero diplomático en sus declaraciones. A pesar de las molestias causadas por las vibraciones, el piloto español subrayó que la adrenalina durante las carreras hace que el dolor sea más manejable. Sin embargo, reconoció que es una situación inusual que debe resolverse para evitar posibles consecuencias a largo plazo. “No es doloroso, pero es algo que no debería estar ahí. Nadie sabe las consecuencias si seguimos conduciendo así durante meses, y eso es algo que se tiene que solucionar”, comentó Alonso, quien sigue confiando en que Honda será capaz de encontrar una solución rápida.

Por su parte, Lance Stroll no dudó en comparar las vibraciones con una sensación extremadamente incómoda. En una analogía cruda, el piloto canadiense describió las vibraciones como “algo similar a electrocutarse en una silla”. Las molestias que experimentan ambos pilotos afectan no solo su rendimiento, sino también la durabilidad de ciertas piezas del automóvil, como los espejos retrovisores, que se han soltado debido a la vibración constante.

La situación es aún más preocupante considerando que Aston Martin, aunque optimista respecto al potencial de su coche, enfrenta la presión de competir con otros equipos que ya han mostrado un rendimiento sólido en los test. Stroll, por su parte, admite que aunque han realizado mejoras en las últimas semanas, los problemas no se resolverán de inmediato. “¿Vamos a estar donde queremos este fin de semana? No, pero estamos mejorando. Hicimos algunos ajustes y veremos cómo nos va en la primera práctica”, afirmó.

Este inicio de temporada podría ser crucial para Aston Martin, que necesita recuperar la confianza de su equipo, sus pilotos y sus seguidores. Mientras tanto, tanto Aston Martin como Honda continúan trabajando intensamente para resolver los problemas antes de que la temporada comience en serio. Con el Gran Premio de Australia a la vuelta de la esquina, todos los ojos estarán puestos en si la escudería británica logra superar estas dificultades técnicas y ofrecer el rendimiento esperado en la pista.

El desafío es grande, pero Aston Martin no se rinde. El trabajo continuo y las soluciones que se implementen en los próximos días serán clave para que la escudería logre mejorar su rendimiento y enfrentar con garantías la competencia de la temporada 2026.

