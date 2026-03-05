Athletic vs Barcelona en vivo: horario y dónde ver la jornada 27 de LaLiga 2026

El equipo blaugrana quiere afianzarse en el liderato del fútbol de España, frente a un Athletic que llega con cinco partidos al hilo sin derrota en LaLiga

Athletic vs Barcelona en vivo dónde ver streaming LaLiga | Claro Sports

Athletic de Bilbao y Barcelona quieren dejar atrás sus eliminaciones en la Copa del Rey, para enfocarse en LaLiga. Este sábado 7 de marzo ambos equipos se enfrentan en la jornada 27 del fútbol de España, en un encuentro a celebrarse en el Estadio de San Mamés. El conjunto culé desea afianzarse en el liderato, ante un rival que llega con cinco partidos al hilo sin derrota en el torneo liguero.

Barça llega como líder de la tabla con 64 puntos, después de un balance de 21 victorias, un empate y cuatro derrotas, con la mejor ofensiva del campeonato gracias a sus 71 tantos marcados. Del otro lado el Athletic es noveno de la clasificación con 35 unidades, con 10 triunfos, cinco igualdades y 11 descalabros. Son 30 goles anotados por 36 permitidos y una seguidilla de cinco juegos sin caer.

Ambos clubes llegan a la cita tras su eliminación en las semifinales de la Copa del Rey. Los comandados por Ernesto Valverde perdieron ante la Real Sociedad por 2-0 global, en tanto los de Hansi Flick se quedaron a un gol de la remontada frente al Atlético de Madrid y se despidieron del certamen tras un 4-3 global.

Horario y dónde ver Athletic vs Barcelona el partido de la jornada 27 de LaLiga 2026?

El partido entre el Athletic y el Barcelona se disputará este sábado 7 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones de la jornada 27 de LaLiga se podrán seguir en vivo y en directo a través de la señal de Sky Sports.

Alineaciones probables del Athletic vs Barcelona

El Barcelona llegará con las recientes bajas de Jules Koundé y Alejandro Balde, lesionados a mitad de semana frente al Atlético de Madrid. El francés sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo, mientras que el español se lesionó el bíceps femoral distal del muslo izquierdo.

Athletic.- Unai Simón, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Jesús Areso, Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Oihan Sancer, Uani Gómez, Iñaki Williams y Gorka Guruzeta.

Unai Simón, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Jesús Areso, Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Oihan Sancer, Uani Gómez, Iñaki Williams y Gorka Guruzeta. Barcelona.- Joan García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Eric García, Marc Bernal, Pedri, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Antecedentes y últimos resultados del Athletic vs Barcelona en LaLiga

El Barcelona presume un dominio histórico sobre el Athletic. Los culés tienen 12 partidos consecutivos sin perder frente a los de Bilbao en LaLiga, con saldo de 10 triunfos y dos empates. La última vez que el Athletic se llevó la victoria fue en agosto de 2019, por 1-0 en la fecha 1 de LaLiga 2019-20.

Barcelona 4-0 Athletic | Jornada 13 | LaLiga 2025-26

Athletic 0-3 Barcelona | Jornada 38 | LaLiga 2024-25

Barcelona 2-1 Athletic | Jornada 2 | LaLiga 2024-25

Athletic 0-0 Barcelona | Jornada 27 | LaLiga 2023-24

Barcelona 1-0 Athletic | Jornada 10 | LaLiga 2023-24

Athletic 0-1 Barcelona | Jornada 25 | LaLiga 2022-23

Barcelona 4-0 Athletic | Jornada 11 | LaLiga 2022-23

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Athletic – Barcelona y cuánto paga?

Los dirigidos por Hansi Flick son amplios favoritos para llevarse los tres puntos, al menos en las apuestas. De acuerdo a Caliente MX el triunfo culé tiene un momio de -164, es decir que ganarías 61 pesos por cada 100 apostados. Del otro lado la victoria del Athletic está en +380 y el empate en +333.

Te puede interesar: