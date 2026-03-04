Atlético Nacional vs Millonarios: el duelo que define el rumbo del semestre

‘Verdolagas’ y ‘Embajadores’ se citan en el duelo más destacado de la primera fase en Copa Sudamericana.

Atlético Nacional vs Millonarios, el juego por Copa Sudamericana | Claro Sports

No hay mañana. Por el peculiar formato de la Copa Sudamericana, la primera fase invita a los equipos de sus mismas ligas a eliminarse previo a la fase de grupos. Así ocurre con Atlético Nacional y Millonarios, quizá el partido más esperado de la primera mitad del año.

El que pierda roza el fracaso absoluto, en especial el ‘Verdolaga’, armado en su mercado de pases para ganar todo lo que juegue. Del otro lado, Millonarios, que ha tomado oxígeno con la nueva era de Fabián Bustos, pretende seguir en la senda positiva y dar el primer golpe de opinión del semestre. El Atanasio Girardot, repleto de verde, será testigo de lo que ocurra en una “final anticipada”.

En caso de que se mantenga la paridad entre las dos escuadras, todo se resolverá desde el punto penal en aras de conocer el primer clasificado en la instancia grupal. Todo queda servido para el miércoles a las 7:30 p.m. (hora COL), con el silbato del brasileño y mundialista Wilton Sampaio. Cabe anotar que, el jueves, el segundo vencedor de la legión colombiana se definirá entre América de Cali y Atlético Bucaramanga.

Nacional, amarrado a la obligación de clasificar

Diego Arias no ha dejado buenas credenciales en sus últimas presentaciones. La escuadra verde llega dolida tras caer en Ibagué ante el Deportes Tolima. Si bien no hay mayores inconvenientes en la tabla de posiciones, desde lo futbolístico existen serias dudas sobre si el joven timonel será quien deba guiar el ‘pesado’ proyecto del club.

Por lo pronto, la escuadra paisa confía en el óptimo rendimiento que ha tenido en condición de local. Allí logró ganar todos sus duelos, cuatro en total, desde que inició oficialmente la competencia doméstica. Su única baja sustancial será la de Edwin Cardona, ausente para cumplir una sanción por tarjeta roja en Copa Libertadores del año pasado.

Millonarios, a dar el primer ‘golpe bajo’ del semestre

Nada tiene que ver el Millonarios de Hernán Torres con la versión actual bajo las órdenes de Fabián Bustos. El técnico argentino llegó con la advertencia de resultados inmediatos, los cuales ha obtenido en el transcurso de los últimos juegos. Dicho registro, hasta la fecha, suma tres victorias, un empate y solo una derrota.

Falcao García es la principal novedad para el duelo de clasificación. El ‘Tigre’, quien arrastró una leve lesión, retorna a la lista de convocados con la expectativa de volver a marcar en el Atanasio Girardot. La ventaja para el ‘Azul’, en términos de tiempo, se da en que no jugó el pasado fin de semana, por lo que cuenta con “piernas frescas” para un duelo de este calibre.

Los últimos Nacional-Millonarios en el Atanasio Girardot

Con cierta ventaja para el ‘Embajador’ en el historial, aunque cayó en su último juego, así han sido los últimos duelos en suelo paisa:

27.09.2025 | Atlético Nacional 2-0 MIllonarios | Liga BetPlay 2025-II.

16.06.2025 | Atlético Nacional 0-1 Millonarios | Cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-I.

02.12.2024 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios | Cuadrangulares de Liga BetPlay 2024-II.

11.02.2024 | Atlético Nacional 0-1 Millonarios | Liga BetPlay 2024-I.

