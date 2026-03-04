Rating Colombia del 3 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ impone su dominio

El liderazgo de ‘A Otro Nivel’ en el rating nacional marca distancia y reafirma su supremacía en el horario prime.

A Otro Nivel, concurso musical | Caracol Televisión.

Actualmente, la batalla por el rating en la televisión colombiana atraviesa uno de los picos más vibrantes del año. ‘A Otro Nivel’ continúa firme en la cima como el programa más visto del país, adueñándose del horario estelar y sacando ventaja frente a sus principales rivales.

No obstante, el impulso de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ mantiene la competencia al rojo vivo. El reality ha mostrado un crecimiento sostenido en audiencia, sumando puntos estratégicos semana tras semana y reduciendo la brecha en la tabla. Todo apunta a que la lucha por el primer lugar será cada vez más ajustada en las próximas mediciones.

Rating en Colombia del 3 de marzo de 2026, según CNC

A Otro Nivel | Caracol TV | 8,07% Noticias Caracol PRM | 6,38% Noticias Caracol PRM | 5,80% Alocución Presidencial | Caracol TV | 5,63% Espacio Político Centro Democrático | Caracol TV | 4,16% Noticias Caracol MD | 4,12% La Rosa de Guadalupe | RCN | 3,96% La Reina del Flow 3 | Caracol TV | 3,87% La Casa de los Famosos | RCN | 3,85% Noticias RCN PRM | 3,75%

Agenda futbolera para hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Estos son los partidos más destacados de hoy:

2:30 p.m. | Aston Villa vs Chelsea | Premier League

2:30 p.m. | Manchester City vs Nottingham Forest | Premier League

2:30 p.m. | Brighton & Hove vs Arsenal | Premier League

2:30 p.m. | Fulham vs West Ham United | Premier League

3:00 p.m. | Real Sociedad vs Athletic Club | Copa del Rey

3:15 p.m. | Newcastle vs Manchester United | Premier League

3:30 p.m. | Argentina vs Colombia | Amistoso Femenino

7:30 p.m. | Nacional vs Millonarios | Copa Sudamericana

8:00 p.m. | Fortaleza vs Jaguares | Liga BetPlay

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías estima los niveles de audiencia a través de porcentajes. Se toman los datos de millones de decodificadores para edificar el rating que se ve a diario. Si usted cambia de canal, le da más puntaje a lo último visto que al programa anterior.

Rating en Colombia de los últimos días:

