Resultado MiLoto hoy, 27 de febrero de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto el pasado viernes 27 de febrero.

Resultados MiLoto

La actividad del azar no se detiene. El popular sorteo de MiLoto, en su episodio 493, dejó a 80 personas muy cerca de atinarle al premio mayor. A través de Claro Sports, consulte cuáles fueron los números ganadores.

Resultado de MiLoto este jueves, 27 de febrero de 2026

Números ganadores: 09 – 10 – 11 – 24 – 27

09 – 10 – 11 – 24 – 27 Nuevo acumulado: $400 millones de pesos.

🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 493 de #MiLoto del viernes 27 de febrero de 2026. 🍀✨



🎉 Tu podrías ser el siguiente ganador 📱 Juégalo fácil y rápido aquí 👉 https://t.co/pFBFKeqQa4#MiLoto #Resultados #Ganadores pic.twitter.com/SU6jEEHaPl — Baloto (@Baloto_Colombia) February 28, 2026

¿Cómo jugar MiLoto?

Hay dos maneras para que usted juegue el MiLoto. En la primera, usted como apostador podrá elegir cinco balotas de su total preferencia, manualmente, entre los números 1 y 39 sin repetir. La segunda es nada menos que vía automática, donde el propio sistema le arrojará el cartón. En efecto se pagan distintos montos, pero dependiendo de la cantidad de aciertos y los respectivos acumulados.

¿Cómo cobrar los premios?

En caso de que usted gane con más de dos cifras, puede aproximarse a cualquier punto de venta a reclamar un cierto monto que le corresponda. Eso sí, el monto no debe superar los 9 millones de pesos, y de ser mayor, necesitará ir a una oficina fiduciaria. En caso de obtener los cinco aciertos, el proceso del premio mayor es diferente, ya que le tocará ir a la oficina principal en Bogotá. Allí, el personal especializado le indicará el procedimiento para llevarse la suma.

¿Cuándo juega MiLoto?

El sorteo de MiLoto se hace efectivo los lunes, martes, jueves y viernes. Recuerde que son televisados por el Canal 1 sobre las 11:00 de la noche.

Te puede interesar: