Resultado MiLoto hoy, 5 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Los chances y las loterías cumplen un rol importante en la actualidad colombiana. Allí entra el MiLoto, una de los sorteos que más dinero entrega en el territorio nacional. Por tal motivo en Claro Sports les traemos los números ganadores de este jueves, 5 de marzo del 2026.

Resultado de MiLoto este jueves, 5 de marzo de 2026

Números ganadores: 11 – 14 – 26 – 30 – 37.

¿Cómo jugar MiLoto?

La manera de participar en este sorteo es bien sencilla. Consiste en escoger cinco números entre el 1 y el 39. La persona que consiga todos los aciertos se llega el premio mayor que haya acumulado hasta ese momento, el cual crece con cada sorteo en que no hay ganadores del bote. Menos aciertos a partir de dos también paga premios menores.

¿Qué hacer si gané?

El ganador debe informarse sobre el procedimiento a seguir para cobrar su premio, el cual cambia dependiendo de la cantidad a cobrar. Es recomendable ingresar al sitio web oficial de Baloto y entrar a la parte de reglamento, donde está el instructivo a seguir según sea el caso.

