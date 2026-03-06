Rating Colombia del 5 de marzo de 2026, según CNC: Canal Caracol, dueño del top 5

El Canal Caracol no extraña al ‘Desafío Siglo XX’, porque ‘A Otro Nivel’ tomó su lugar y no hay cercanos perseguidores.

El rating en Colombia cumple un papel fundamental. Millones de televidentes están pendientes de los programas que más se ven en una jornada. Especialmente la parrilla nocturna de los canales nacionales cumple su rol y es donde la batalla por los primeros lugares se ve reflejado. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles, de lo sucedido este jueves 5 de marzo del 2026.

Rating en Colombia del 5 de marzo de 2026, según CNC

A Otro Nivel – Caracol TV – 7.58% Noticias Caracol PRM – 5,81% Noticiero del Senado – Canal Caracol – 4,12% La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 4,09% Noticias Caracol MD – 3,94% Espacio Político: Partido Conservador – Canal RCN – 3,52% La Rosa de Guadalupe, parte 2 – Canal RCN – 3,49% Noticias RCN, avance – Canal RCN – 3,34% Noticias Caracol, avance – 3,32% Las de siempre – Canal RCN – 3,28%

Agenda futbolera para hoy, viernes 6 de febrero de 2026

02:30 p.m. | Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach | Bundesliga.

02:45 p.m. | PSG vs Mónaco | Ligue 1.

03:00 p.m. Celta de Vigo vs Real Madrid | LaLiga.

08:30 p.m. | Deportivo Cali vs Once Caldas | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) define los niveles de audiencia a través de porcentajes. Recopilando los datos de millones de decodificadores, se toman los datos para dilucidar cuáles son los espacios más vistos. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días:

