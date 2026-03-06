Jhon Arias pide pista para ser titular en Palmeiras

Abel Ferreira destacó el rendimiento de Jhon Arias en Palmeiras y aseguró que no le falta nada para ser titular. El colombiano se ilusiona con la final del Paulista.

Jhon Arias, jugador de Palmeiras| VizzorImage.

Jhon Arias sigue sumando minutos en uno de los clubes más importantes de Brasil y cada vez deja mejores sensaciones cuando entra al terreno de juego. A pesar de que todavía no ha logrado consolidarse como titular, su rendimiento reciente ha despertado la expectativa de los hinchas y de la prensa sobre la posibilidad de verlo desde el inicio en un partido decisivo.

Jhon Arias empieza a ganar protagonismo en Palmeiras

El técnico Abel Ferreira siempre ha sido claro con su forma de manejar el plantel de Palmeiras. El entrenador portugués mantiene una política de rotación y competencia interna en la que todos los jugadores deben ganarse su lugar, algo que en varias ocasiones ha sido cuestionado por aficionados y medios de comunicación.

Uno de los nombres que más ha generado conversación recientemente es el del colombiano Jhon Arias. El extremo ya ha disputado cuatro partidos con el club brasileño y, pese a que ha tenido pocos minutos, ha mostrado un nivel que invita a pensar que pronto podría tener una oportunidad como titular.

Su actuación en la final del Campeonato Paulista

Una de sus presentaciones más destacadas se dio en la final de ida del Campeonato Paulista frente a Novorizontino, encuentro disputado en el Allianz Parque. En ese compromiso, Abel Ferreira decidió enviar al colombiano al campo cuando restaban aproximadamente 30 minutos.

Durante ese tiempo, Arias mostró velocidad, desequilibrio y capacidad para encarar en el uno contra uno. Además, se asoció bien con sus compañeros y buscó constantemente generar peligro en ataque para ampliar la ventaja de su equipo.

Tras el partido, el entrenador portugués fue consultado sobre qué le falta al jugador de 28 años para ser titular en el equipo. “No falta nada para que sea titular. Es un buen jugador el que fichamos, y cuando tenga que ser titular, lo será. Y cuando tenga que estar en el banquillo, entrará como todos los demás. Aquí todos somos iguales”, aseguró Ferreira en rueda de prensa.

Los minutos que suma Arias y la expectativa por la final

Hasta ahora, Jhon Arias acumula 98 minutos en cuatro partidos con Palmeiras. Su debut se produjo en el Campeonato Paulista frente a Capivariano, donde jugó 12 minutos. Posteriormente sumó 25 minutos ante São Paulo FC y 30 frente a Novorizontino en el mismo torneo.

El colombiano también tuvo su estreno en el Campeonato Brasileiro Série A ante Fluminense FC, partido en el que disputó 31 minutos y dejó una buena impresión pese al poco tiempo en cancha.

Ahora, todas las miradas están puestas en la final de vuelta del Campeonato Paulista, que se disputará el domingo en el estadio de Novorizontino. El compromiso está programado para las 6:30 p.m. (Colombia) y podría representar el primer título de Jhon Arias con la camiseta del Verdão, además de una nueva oportunidad para seguir acercándose a su posible debut como titular.

