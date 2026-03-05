Confirmada la segunda edición del ATP Challenger 125 Morelia Open

James Duckworth (83 ATP) y Adam Walton (91) son dos de los tenistas que participarán en la segunda edición del torneo

El Morelia Open regresa del 23 al 29 de marzo. | Foto: Claro Sports

Tras un exitoso debut en 2025, ATP Challenger Morelia Open 125, disputará su segunda edición del 23 al 28 de marzo en el Club de Golf Tres Marías de Morelia, Michoacán. Raúl Zurutuza, director del certamen dio a conocer la lista de los principales contendientes, entre los que se encuentran dos Top 100, James Duckworth (83 ATP) y Adam Walton (91), por lo que el comité organizador tiene grandes expectativas que el torneo siga consolidándose en el calendario anual.

“El torneo pinta muy bien, la verdad es que estoy muy agradecido con la organización del Club de Golf Tres Marías, por lo que empezó con una idea, ahora hicieron una inversión muy importante en las canchas que estaban un poco cortas y en el primer torneo tuvimos que tener un permiso especial. Pero ahora ya las tres canchas son de 39×20, vamos a usar Electronic Line Calling, que para un nivel challenger es novedad, y creo que el público va a estar muy contento. Entonces, la expectativa es hacer un hacer un torneo, no me gusta hablar de más, pero creo que pinta bien, con una lista extraordinaria, y creo que vamos a tener un gran evento” explicó Zuzutuza, exdirector del Abierto Mexicano Telcel de Acapulco.

Para este certamen, Zurutuza confirmó que el mexicano Rodrigo Pacheco jugará con una wild card, y que es posible que otro sea para Alejandro Hernández, apoyando a los jugadores nacionales para tener un fogueo importante.

“Morelia no es un torneo fácil, es un torneo con un nivel muy bueno, y de eso se trata la oportunidad. El año pasado Alejandro Hernández le ganó a Nico Mejía, que ahora está 167 del mundo, fue una gran victoria y de eso se trata, el chiste es que lo aprovechen. A mí no me gusta mucho cuando me dicen, oye ¿y si Rodrigo gana?, no lo va a ganar, pero si lo gana, qué bueno. No es que no quiera que lo gane, pero tendría que jugar un muy buen tenis, lo cual todos esperamos, pero estos torneos en el nivel donde están son de aprovechar las grandes oportunidades, y ahí van a estar”, explicó el director del certamen.

También han confirmado su participación jugadores como: el chino Yibing Wu (112), los australianos Rinky Hijikata (117) y Tristan Schoolkate (118), Coleman Wong (123) de Hong Kong, el estadounidense Mackenzie McDonald (126), los argentinos Federico Agustín Gómez (185) y Juan Pablo Ficovich (186), entre otros.

Sobre el tema de la seguridad para jugadores, publico e invitados, por los recientes hechos de violencia en el país, aseguró que en Morelia hay semáforo verde, con garantías para todos. Señaló que autoridades municipales como estatales, estarán pendientes de todo lo que suceda alrededor del evento, y seguramente habrá saldo blanco.

