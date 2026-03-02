Pumas vs Toluca en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 9 de Liga MX 2026

La transmisión en vivo del partido comenzará en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México y podrá seguirse por televisión abierta y de paga

Este martes 3 de marzo de 2026 se jugará un duelo clave de la jornada 9 de la Liga MX entre Pumas y Toluca, un enfrentamiento que ha generado expectación entre los aficionados del fútbol mexicano por la disputa en la parte alta de la tabla. La transmisión en vivo del partido comenzará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México y podrá seguirse por televisión abierta y de paga desde el Estadio Olímpico Universitario.

Ambos equipos llegan en buena forma al duelo de este 3 de marzo: Pumas mantiene una racha sin derrotas en el Clausura 2026, incluyendo un empate reciente en Tijuana, mientras que Toluca también ha mostrado solidez con resultados positivos en jornadas anteriores, lo que añade un extra de interés para los fanáticos de cara al cierre de la primera vuelta del campeonato.

¿Quién transmite en vivo el Pumas vs Toluca y dónde ver el partido de este 3 de marzo de 2026?

Los canales confirmados para ver el encuentro en directo son Canal 5 y TUDN, además de la plataforma de streaming ViX, donde los usuarios con suscripción podrán disfrutar de toda la cobertura en línea, con previa, narración y análisis minuto a minuto de las acciones. Estas opciones de transmisión permitirán a los fanáticos no perderse ningún detalle del duelo desde el inicio hasta el silbatazo final.

Alineaciones probables del Pumas vs Toluca para la jornada 9 del Clausura 2026

De acuerdo con las últimas proyecciones previas al juego, se espera que Pumas salga con un esquema equilibrado en busca de mantener su racha invicta, mientras que Toluca apostará por su ataque dinámico con jugadores clave en mediocampo y delantera. Aunque las alineaciones cuentan con variaciones de último momento por decisiones técnicas o lesiones, estos serían los onces más probables que presenten ambos equipos:

Pumas: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Ángel Azuaje, Natán Silva, Rubén Duarte, José Caicedo, Santiago Trigos, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

Toluca: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Pavel Pérez, Jesús Angulo, Paulinho.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Pumas vs Toluca

El historial reciente entre Pumas y Toluca muestra una rivalidad equilibrada, con múltiples empates y encuentros cerrados que reflejan la competitividad de ambos clubes en el torneo. En los últimos enfrentamientos oficiales de Liga MX, se han registrado varias igualdadess, incluyendo marcadores de 1-1 tanto en el Clausura 2025 como en ediciones anteriores del Apertura y torneos pasados, lo que subraya la paridad histórica entre felinos y diablos.

En los últimos torneos de la Liga MX, los duelos entre Deportivo Toluca FC y Club Universidad Nacional han destacado por su paridad, con múltiples empates y un solo triunfo contundente para los Diablos Rojos. A continuación, el repaso de los cinco enfrentamientos más recientes:

Toluca vs Pumas UNAM 1 – 1 | 16 de agosto de 2025

Pumas UNAM vs Toluca 1 – 1 | 29 de enero de 2025

Toluca vs Pumas UNAM 1 – 1 | 5 de octubre de 2024

Toluca vs Pumas UNAM 3 – 0 | 17 de marzo de 2024

Pumas UNAM vs Toluca 1 – 1 | 18 de agosto de 2023

