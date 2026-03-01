La Selección Colombia Femenina sub 20 es mundialista

La ‘tricolor’ se quedó con el último cupo para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA.

Se terminó el Sudamericano Femenino sub 20 y se conocieron los países clasificados a la Copa Mundial de la FIFA de la categoría. Brasil, Ecuador, Argentina y Colombia, fueron las selecciones que se quedaron con los cupos mundialistas. La cita orbital se disputará en Polonia del 5 al 27 de septiembre del presente año.

Las dirigidas por Carlos Paniagua no la pasaron para nada bien en el hexagonal final del Sudamericano Femenino sub 20. En cinco partidos registraron tres derrotas, un empate y una victoria. Al final se quedaron con el cuarto lugar de la tabla de posiciones gracias a la diferencia de gol de -3. En puntos igualó con Paraguay, pero la ‘albirroja’ tuvo un saldo de -8 en la diferencia de gol.

La Selección Colombia Femenina sub 20 solamente pudo sacarle puntos a Paraguay con un empate a un gol y a Venezuela con una victoria por dos tantos a cero. Más allá del tiquete mundialista, el equipo que representa a más de 50 millones de colombianos tendrá que ajustar varias cosas de cara a una buena presentación en el Mundial.

El camino rumbo al Mundial Femenino sub 20

Este Sudamericano Femenino sub 20 fue un blanco y negro para Colombia. Pues, en la fase inicial tuvo un rendimiento superlativo y no vio la derrota en toda la instancia. Venezuela y Uruguay fueron testigos del talento colombiano y cayeron ante la ‘tricolor’. Mientras que, Paraguay y Chile repartieron puntos con el equipo ‘cafetero’.

Ahora bien, en la fase final se vio un equipo completamente diferente. Desde el primer momento le tocó “bailar con la más fea” y debutar contra Ecuador y Brasil, en lo que significó las primeras derrotas colombianas en el torneo. Luego, pudo encender una luz de esperanza con un empate ante Paraguay y una victoria ante Venezuela.

Cuatro puntos que las dejaban tambaleando en la lucha por el cupo mundial y dependiendo de otros resultados. El último partido fue ante Argentina y las ‘gauchas’ golearon por tres tantos a cero a Colombia. Con ese resultado se tuvo que esperar hasta el último momento porque de ganar Venezuela, las ‘cafeteras’ se quedaría sin Mundial. Para beneficio de Colombia, Brasil venció por dos goles a cero a Venezuela y le otorgó el tiquete mundialista al equipo colombiano.

