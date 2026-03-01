América, con bajas de peso para recibir a Tigres en la Ciudad de los Deportes

Jardine no contará con Henry Martín y Zendejas en ataque para el duelo de la jornada 8 en el Ciudad de los Deportes

El panorama se complica para André Jardine. A escasas horas de que ruede el balón en el Estadio Ciudad de los Deportes, para el duelo correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026, Claro Sports ha podido confirmar que el América afrontará este compromiso con ausencias sensibles en su aparato ofensivo.

Zendejas y Henry Martín, fuera de la convocatoria

La noticia que sacude el entorno azulcrema es la baja de dos de sus hombres de mayor peso en el ataque. El cuerpo técnico tomó la determinación de no arriesgar a sus figuras, priorizando su estado físico ante la carga de partidos que se avecina.

En el caso de Henry Martín, el capitán sufrió un fuerte impacto durante los últimos entrenamientos, situación que le generó una molestia persistente. Aunque el delantero realizó el esfuerzo por concentrar con el grupo, todo apunta a que el cuerpo médico optará por darle descanso con el objetivo de evitar que el golpe evolucione a una lesión de mayor gravedad.

Por su parte, la ausencia de Alejandro Zendejas responde a una estrategia preventiva. Ante la intensa seguidilla de compromisos, incluida la participación en la Concachampions, el cuerpo técnico decidió reservarlo para garantizar que pueda estar al cien por ciento en la etapa más exigente del semestre.

El ‘factor’ Thiago Espinosa

En cuanto al joven uruguayo Thiago Espinosa, de 21 años, sobre quien existían especulaciones respecto a un posible debut con el primer equipo, la directiva optó por un proceso de adaptación progresivo. El futbolista fue enviado a la categoría sub 21 para comenzar a sumar minutos en el fútbol mexicano.

Lejos de desentonar, el charrúa respondió de inmediato: ya se estrenó como goleador en dicha categoría, enviando un mensaje claro sobre su capacidad ofensiva y dejando buenas sensaciones de cara al futuro.

Con un ataque condicionado por estas ausencias, América estará obligado a mostrar la profundidad y calidad de su plantilla cuando enfrente a Tigres, un rival que históricamente exige el máximo nivel cada vez que pisa la capital.

