Todos los partidos que se han aplazado en la Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports le ponemos la lupa al calendario del Fútbol Profesional Colombiano y hacemos un recuento de todos los partidos que han sido aplazados en el 2026-I.

Partidos aplazados de la Liga BetPlay 2026-I

El calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I ha sido toda una polémica. Teniendo en cuenta que el formato de este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano cambia debido a la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La premura por darle fin al primer semestre del balompié en Colombia es el pan de cada día.

Partidos aplazados de la Liga BetPlay 2026-I

Fecha 2

Atlético Nacional vs Jaguares | Debía jugarse el 26 de enero | Aplazado por la realización de un concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Fecha 3

Junior vs Atlético Nacional | Debía jugarse el 30 de enero | Aplazado por el juego amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami.

Fecha 5

Santa Fe vs Atlético Nacional | Debía jugarse el 7 de febrero | Aplazado por mal estado de la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Fortaleza vs América de Cali | Debía jugarse el 8 de febrero | Aplazado por mal estado de la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Fecha 6

Deportivo Pereira vs Alianza | Debía jugarse el 11 de febrero | Aplazado debido a las condiciones climatólogicas adversas.

Fecha 7

Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga | Debía jugarse el 15 de febrero | Aplazado por la realización de un concierto en el Estadio Cincuentenario.

Fecha 9

Millonarios vs Deportivo Pereira | Debía jugarse el 5 de febrero | Aplazado por mal estado de la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Deportivo Cali vs Llaneros | Debía jugarse el 1 de marzo | Aplazado por la reestructuración del calendario hecho por la Dimayor.

Fecha 10

Millonarios vs Cúcuta Deportivo | Debía jugarse el 5 de marzo | Aplazado por la presencia de Millonarios en la Copa Sudamericana.

DIM vs Boyacá Chicó | Debía jugarse el 5 de marzo | Aplazado por la presencia del DIM en la Copa Libertadores de América.

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira | Debía jugarse el 5 de marzo | Aplazado por la presencia del Bucaramanga en la Copa Sudamericana.

Deportes Tolima vs Santa Fe | Debía jugarse el 5 de marzo | Aplazado por la presencia del Tolima en la Copa Libertadores de América.

Deportivo Pasto vs América de Cali | Debía jugarse el 7 de marzo | Aplazado por la presencia del América de Cali en la Copa Sudamericana.

