¿Cuándo despega el Deportivo Cali de Alberto Gamero?

Deportivo Cali se encuentra afuera de los ocho primeros lugares y su juego no da luces de esperanza para el 2026-I.

Deportivo Cali en el 2026-I

Deportivo Cali aún no convence. El equipo dirigido por Alberto Gamero sigue sin consolidar su idea de juego y los resultados siguen siendo demasiado fluctuantes para un conjunto que esta urgido de buenas actuaciones. Con la tabla del descenso siendo un tema constante y varias temporadas sin clasificarse a los cuadrangulares semifinales del FPC, la realidad del Cali sigue en limbo.

Pese a que Alberto Gamero ha tratado de darle un salto de calidad en lo futbolístico al equipo. Desde su llegada los resultados no han sido los esperados. Ni colectiva e individualmente, el elenco ‘azucarero’ convence. Aún cuando para este 2026 se invirtió bastante bien en el mercado de fichajes y se llegó a decir que fue el club que mejor se reforzó.

Actualmente, el Deportivo Cali es noveno en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. 12 puntos en nueve partidos disputados lo siguen dejando por fuera de las primeras ocho casilla del Fútbol Profesional Colombiano. De hecho, Águilas Doradas, Jaguares y Llaneros, podrían superarlo cuando se pongan al día con el calendario del torneo.

Deportivo Cali sin suerte, resultados y fútbol

En este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026, Deportivo Cali ha dejado un saldo de tres victorias, tres empates y tres derrotas. Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Pasto y Atlético Nacional, han sido los clubes que ha podido superar el Cali en este certamen.

Por su parte, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Fortaleza, se han repartido puntos con los caleños. Internacional de Bogotá, Águilas Doradas y Jaguares de Córdoba, han dejado sin el pan y sin el queso a los comandados por Alberto Gamero. Increíblemente, los rivales que en papel eran los más complejos, Cali los ha superado, pero con los que tal vez no había tanta complejidad se ha visto superado.

Si bien es cierto que las lesiones han puesto contra las cuerdas al conjunto verde de la capital del Valle del Cauca, la dependencia en un solo jugador deja en evidencia el poco rendimiento individual y colectivo del equipo. Juan Ignacio Dinneno, Emanuel Reynoso y Luis Manuel Orejuela, siguen siendo bajas en el elenco caleño.

