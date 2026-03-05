Atlas vs Chivas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 10 de Liga MX 2026

El Clásico Tapatío se disputará este sábado 7 de marzo. Mira la previa, posibles alineaciones y últimos resultados entre ambos equipos

Atlas vs Chivas, en vivo la Liga MX dónde ver el Clásico Tapatío | Claro Sports

Atlas y Chivas están listos para una nueva edición del Clásico Tapatío en la Liga MX. Este sábado 7 de marzo, a las 19:05 horas (tiempo del centro de México), el Estadio Jalisco será el escenario del juego correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026. Un duelo histórico en el fútbol mexicano, considerado el clásico más antiguo del fútbol mexicano, con su origen en 1916.

El conjunto rojinegro llega como sexto de la tabla general con 16 puntos, gracias a sus cinco victorias, un empate y tres derrotas. Del otro lado el cuadro rojiblanco es tercero de la clasificación con 18 unidades (y un juego menos respecto a su rival en turno), con balance de seis triunfos y dos descalabros (ambos de forma consecutiva).

Los dirigidos por Diego Cocca vienen de imponerse 2-1 a Tijuana a mitad de la semana, mientras que los pupilos de Gabriel Milito llegarán con más días de descanso, debido a que no disputaron su duelo ante León, correspondiente a la fecha 9 del campeonato mexicano.

Al interior del Guadalajara reconocen la obligación de ganar. En la previa Efraín Álvarez, elemento del Rebaño, reveló una plática que tuvo con Amaury Vergara, presidente del club: “Los clásicos son para ganar, especialmente acá en Chivas, y si todos los partidos son para ganar, pues va a ser el evento de los clásicos. Hace unos días estaba hablando con el patrón y dijo: tenemos que ganar sí o sí. Acá es así, es presión, pero tenemos que darle la alegría a la afición, que están siempre apoyándonos y tenemos que ganar”.

¿Quién transmite en vivo el Atlas vs Chivas y dónde ver el partido de este 7 de marzo de 2026?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas se disputará este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas. Este partido se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos la transmisión correrá a cargo de Univisión Deportes y TUDN. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones probables del Atlas vs Chivas para la jornada 10 del Clausura 2026

El Clásico Tapatío tendrá la ausencia de Rodrigo Schlegel, defensa argentino del Atlas y quien fue expulsado al minuto 90+6 en la victoria sobre Tijuana. El zaguero, indiscutible en el presente Clausura 2026, se perderá el que pudo ser su primer clásico ante Guadalajara. Su lugar sería ocupado por Adrián Mora o Gaddi Aguirre.

Atlas.- Camilo Vargas, Manuel Capasso, Gaddi Aguirre, Jorge Rodríguez, Gustavo Ferrareis, Sergio Hernández, Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Diego González, Arturo Alfonso González y Eduardo Aguirre.

Chivas.- Raúl ‘Tala’ Rangel, Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Fernando González, Luis Romo, Richard Ledezma, Bryan González, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Efraín Álvarez y Armando ‘Hormiga’ González.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Atlas vs Chivas

El Clásico Tapatío ha presentado un balance igualado en los últimos años. En los últimos cinco juegos, cada equipo se ha llevado dos triunfos y un empate. Cabe destacar que los dos recientes juegos en el Jalisco terminaron sin triunfo rojinegro: un empate y una derrota.

Chivas 4-1 Atlas | Jornada 15 | Apertura 2025

Atlas 1-1 Chivas | Jornada 17 | Clausura 2025

Chivas 1-2 Atlas | Play In | Apertura 2024

Chivas 2-3 Atlas | Jornada 11 | Apertura 2024

Atlas 0-1 Chivas | Jornada 17 | Clausura 2024

Chivas 4-1 Atlas | Jornada 12 | Apertura 2023

