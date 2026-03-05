Rating Colombia del 4 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ sigue reinando en la cima

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este miércoles 4 de marzo.

A Otro Nivel, reality musical | Foto: captura de Caracol TV

Como lo dice el título del programa, el liderato está ‘A Otro Nivel’ en favor del Canal Caracol. El reality musical sigue picando en punta, aunque no llega a los niveles del Desafío XXI hace semanas. Sin embargo, como es habitual, el espacio prime va tomando importante ventaja para el canal en comparación con RCN. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el rating del miércoles:

Rating en Colombia del 4 de marzo de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

A Otro Nivel – Caracol TV – 7.55% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.42% Espacio Político (Partido Conservador) – Caracol TV – 4.43% Espacio Político (Partido de la U) – RCN TV – 4.21% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 4.14% Gol Caracol (She Believes Cup) – 4.04% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 3.91% La Casa de los Famoaos – RCN TV – 3.74% Las de Siempre – RCN TV – 3.64% La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 3.57%

Agenda futbolera para hoy, jueves 5 de febrero de 2026

Los partidos a seguir este jueves:

3:00 p.m. | Tottenham vs Crystal Palace | Premier League.

3:10 p.m. | Olympique de Lyon vs Lens | Copa de Francia.

4:00 p.m. | Real Soacha vs Internacional de Palmira | Torneo BetPlay.

5:00 p.m. | Club Nacional vs Deportivo Recoleta | Copa Sudamericana.

5:00 p.m. | Boston River vs Racing Club | Copa Sudamericana.

6:10 p.m. | Llaneros vs Internacional de Bogotá | Liga BetPlay.

7:30 p.m. | Juventud vs Independiente Medellín | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | América de Cali vs Bucaramanga | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Cienciano vs Melgar | Copa Sudamericana.

8:20 p.m. | Junior vs Alianza FC | Liga BetPlay.

9:00 p.m. | Orense vs Macará | Copa Sudamericana.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) define los niveles de audiencia a través de porcentajes. Recopilando los datos de millones de decodificadores, se toman los datos para dilucidar cuáles son los espacios más vistos. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días:

