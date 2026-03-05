Cruz Azul vs Atlético San Luis en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 10 de Liga MX 2026

Cruz Azul, líder con 22 pts y mejor ataque, enfrenta a San Luis (11° con 10 pts) en jornada 10. Historial favorable a La Máquina: 8 victorias en 13 duelos

Partidos en vivo: Cruz Azul vs San Luis | Claro Sports

Cruz Azul vs Atlético San Luis en la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX se perfila como un encuentro de alto voltaje este sábado 7 de marzo de 2026. La Máquina domina la tabla con 22 puntos (7 victorias, 1 empate y 1 derrota), ostentando la mejor ofensiva del torneo con 17 goles anotados y una defensa que solo ha recibido 9. Por su parte, Atlético San Luis se ubica en la posición 11 con 10 puntos, un equipo irregular que ha encajado 15 goles y busca dar la sorpresa en un duelo complicado. El partido se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), una sede neutral que añade intriga al choque.

¿Quién transmite en vivo el Cruz Azul vs Atlético San Luis y dónde ver el partido de este 7 de marzo de 2026?

La cobertura del Cruz Azul vs Atlético San Luis será extensa para que ningún aficionado se lo pierda. Podrás verlo en vivo por Canal 5 de Televisa en señal abierta, perfecta para quienes buscan acceso gratuito desde cualquier parte del país. También estará disponible en TUDN (canal de paga) y en la plataforma ViX Premium, que permite streaming en móviles, smart TVs y computadoras con conexión a internet. Estas opciones garantizan transmisión en alta calidad y con comentarios expertos. Sintoniza desde las 17:00 horas (centro de México) para disfrutar de la previa, el himno y todo el desarrollo del partido en el Estadio Cuauhtémoc.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Atlético San Luis para la jornada 10 del Clausura 2026

Cruz Azul mantiene su firme 3-4-2-1, un sistema que combina robustez atrás con creatividad en ataque, aprovechando la racha invicta y el buen rendimiento colectivo. El cuerpo técnico podría conservar la base titular por el liderazgo en la tabla, sin reportes de lesiones importantes que obliguen cambios drásticos. Atlético San Luis, en cambio, tiende a un enfoque más abierto con énfasis en el mediocampo y transiciones veloces, aunque su defensa sigue siendo el punto débil del equipo. Buscan sorprender con individualidades ofensivas ante la mejor escuadra del torneo. Aquí las alineaciones probables según las últimas alineaciones y formaciones observadas:

Cruz Azul: Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Rotondi, Márquez, Rodríguez, Morales; Paradela, Palavecino; Ibañez.

Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Rotondi, Márquez, Rodríguez, Morales; Paradela, Palavecino; Ibañez. Atlético San Luis: Sanchez; Torres, Galindo, Juanpe, Águila, Esteves; Medina, Macias, Salles Lamonge; Joao Pedro, Flores.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Atlético San Luis

El historial entre Cruz Azul y Atlético San Luis en Liga MX es claramente favorable a La Máquina, que ha mostrado superioridad en la mayoría de los duelos. De 13 encuentros previos registrados en la era moderna, Cruz Azul ha ganado 8, con 2 empates y solo 3 triunfos para San Luis. La Máquina no pierde ante San Luis desde hace varios torneos consecutivos en la mayoría de las series recientes, con una clara tendencia a victorias contundentes.Esta dominancia histórica, combinada con el excelente momento actual de los celestes, los posiciona como claros favoritos. No obstante, San Luis ha dado algunas sorpresas puntuales cuando logra orden defensivo y aprovecha contragolpes.

Esta es la lista de los últimos enfrentamientos directos en Liga MX:

11.08.25 LMX Atl. San Luis 1 – 2 Cruz Azul

15.03.25 LMX Cruz Azul 3 – 0 Atl. San Luis

17.09.24 LMX Atl. San Luis 3 – 1 Cruz Azul

10.02.24 LMX Cruz Azul 3 – 0 Atl. San Luis

29.09.23 LMX Atl. San Luis 1 – 2 Cruz Azul

En los últimos 5 partidos, Cruz Azul ha ganado 4 (incluyendo goleadas como 3-0), con solo una derrota en septiembre 2024. Esta racha refuerza la confianza celeste de cara al duelo del 7 de marzo. Con Cruz Azul buscando afianzar el liderato y San Luis necesitando puntos para mejorar su posición, este choque de la jornada 10 podría marcar un antes y un después en el Clausura 2026.

Te puede interesar