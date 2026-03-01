Milito descarta excusas por la selección y admite que Toluca fue superior

El técnico de Chivas analizó la derrota, habló del penal tempranero y explicó la situación física de Luis Romo tras salir lesionado

Gabriel Milito analizó la derrota de Chivas ante Toluca en la jornada 8 del Clausura 2026, y reconoció que el equipo no tuvo el rendimiento esperado. El técnico señaló que el inicio del encuentro marcó el rumbo y que, más allá del penal tempranero, el rival fue superior durante varios lapsos del partido.

Sobre la jugada que abrió el marcador, fue claro al descartar cualquier polémica arbitral. “Con respecto al arbitraje no tengo nada nada que decir. Si estoy acá para hablar del juego, de lo que queríamos hacer y no pudimos hacer”, afirmó. Añadió que, aunque el penal pudo afectar el desarrollo inicial, había tiempo suficiente para competir mejor: “Si bien ese penal tempranero te puede dejar algo tocado, quedaba mucho partido por delante para hacer un partido superior al que hicimos hoy”.

Milito aceptó que el desempeño no estuvo a la altura de lo que venía mostrando el equipo. “Hoy no tuvimos un rendimiento como esperábamos, como veníamos teniendo. Sin duda que el rival nos superó”, explicó. También reconoció que el arranque fue determinante: “El primer tiempo fue malo, el comienzo del primer tiempo aún peor, marcaron la diferencia y después contra semejante equipo es complicado”.

El estratega mencionó que intentó ajustar en la segunda parte, pero consideró que la reacción no fue suficiente. “Lo intentamos el segundo tiempo con algunas variantes, pero nos faltó más claridad, más dominio. Si bien tuvimos alguna que otra situación, en general el resultado va de la mano al rendimiento que tuvimos”, señaló. Más adelante insistió en la importancia de no conceder goles en los primeros minutos: “Muy importante no recibir goles para poder estar siempre ahí en partido. Cuando recibís goles tempraneros uno debe asumir más riesgos de los que me gusta”.

En relación con Luis Romo, quien salió en el primer tiempo tras regresar de una lesión, Milito detalló que el mediocampista presentó una nueva molestia. “Sintió una molestia en el mismo isquiotibial, pero no en el mismo lugar, en otro lugar. Seguramente habrá que hacer estudio. La lesión, por lo que nos comentó, no es exactamente el mismo lugar donde se produjo la primera lesión hace algunas semanas atrás”, explicó. El técnico indicó que se evaluará su evolución en los próximos días y expresó su deseo de que tenga “una pronta recuperación”.

De cara a lo que viene, Milito llamó a asumir la realidad del momento y aprender de la derrota. “Cuando repetís partidos similares contra el mismo equipo, eso dice que el rival es mejor. No hay que perder de vista cuál es la realidad”, comentó. También sostuvo que este tipo de partidos deben servir para crecer: “Nos tiene que servir de experiencia para competir mejor. En el caso mío, para tomar mejores decisiones”.

Finalmente, el entrenador dejó claro que no busca excusas externas. Consideró que ni las convocatorias a selección ni el aspecto físico influyeron en el resultado. “No puede ser una excusa para nosotros de ningún tipo. Tiene que ver con la manera que tomamos el partido”, concluyó, con la mirada puesta en dar vuelta a la página y preparar el siguiente compromiso.

