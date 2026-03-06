Resultados de las loterías Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 5 de marzo de 2026
Conoce los resultados de las principales loterías en el país.
MiLoto y las loterías de Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío se robaron el protagonismo durante la jornada de sorteos de este jueves 5 de marzo de 2026. Estos juegos de azar captaron la atención de miles de apostadores en todo el país que esperaban conocer si la suerte estaba de su lado en una nueva oportunidad de ganar premios importantes.
Resultado de MiLoto
- Números ganadores: 11 – 14 – 26 – 30 – 37.
Estos son los #Resultados del sorteo N° 496 de #MiLoto y el N° 163 de #ColorLOTO del jueves 05 de marzo 2026. ¡14.341 ganadores en total!— Baloto (@Baloto_Colombia) March 6, 2026
Lotería de Bogotá
- Número ganador: 5989 de la serie 150.
Lotería del Quindío
- Número ganador: 4855 de la serie 007.
Resultados de otros chances
Sinuano Noche
- 4823
Astro Luna
- 3194
Caribeña Noche
- 8318
Play Four Noche
- 0054
Cash Noche
- 755
Motilón Noche
- 1009
La Fantástica Noche
- 7511
Culona Noche
- 5059
Cafeterito Noche
- 7024-3
Chontico Noche
- 8052-3
Paisita 2
- 7485
Antioqueñita 2
- 1142-3
Astro Sol
- 2334
Dorado Tarde
- 9044-3
Sinuano Día
- 1942
Caribeña
- 5110
Pijao
- 6946-3
Chontico Día
- 7872-5
Paisita 1
- 8539-0
La Fantástica Día
- 6638
Dorado Día
- 1797-5
Antioqueñita 1
- 2539-8