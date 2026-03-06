Resultados de las loterías Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 5 de marzo de 2026

Conoce los resultados de las principales loterías en el país.

Resultados loterías. – Lotería de Bogotá.

MiLoto y las loterías de Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío se robaron el protagonismo durante la jornada de sorteos de este jueves 5 de marzo de 2026. Estos juegos de azar captaron la atención de miles de apostadores en todo el país que esperaban conocer si la suerte estaba de su lado en una nueva oportunidad de ganar premios importantes.

Resultado de MiLoto

Números ganadores: 11 – 14 – 26 – 30 – 37.

Estos son los #Resultados del sorteo N° 496 de #MiLoto y el N° 163 de #ColorLOTO del jueves 05 de marzo 2026. ¡14.341 ganadores en total!



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea en 👉 https://t.co/pFBFKeqQa4📱#Resultadosjueves pic.twitter.com/eNe3eZGF6Y — Baloto (@Baloto_Colombia) March 6, 2026

Lotería de Bogotá

Número ganador: 5989 de la serie 150.

Lotería del Quindío

Número ganador: 4855 de la serie 007.

Resultados de otros chances

Sinuano Noche

4823

Astro Luna

3194

Caribeña Noche

8318

Play Four Noche

0054

Cash Noche

755

Motilón Noche

1009

La Fantástica Noche

7511

Culona Noche

5059

Cafeterito Noche

7024-3

Chontico Noche

8052-3

Paisita 2

7485

Antioqueñita 2

1142-3

Astro Sol

2334

Dorado Tarde

9044-3

Sinuano Día

1942

Caribeña

5110

Pijao

6946-3

Chontico Día

7872-5

Paisita 1

8539-0

La Fantástica Día

6638

Dorado Día

1797-5

Antioqueñita 1

2539-8

