Calendario completo de la Selección Colombia 2026: Mundial, amistosos, fechas y horarios

La Tricolor busca ser protagonista a toda costa, sobre todo, con la gran cita a mitad de año.

¿Cuáles son los partidos de Colombia en el 2026? | VizzorImage

Año de grandes retos para la Selección Colombia. Porque el 2026 será una prueba de fuego constante para Néstor Lorenzo y los suyos. Más allá de los amistosos, la Tricolor sabe que tiene una deuda pendiente consigo misma, y es el de ser protagonista nuevamente en una Copa del Mundo. Por ello, la mejor manera de arribar a la gran cita de este año es midiendo el aceite con combinados exigentes. A continuación, en Claro Sports te traemos el plan que alista el estratega argentino.

Croacia, el primer rival del año

Día del partido: Jueves, 26 de marzo.

Jueves, 26 de marzo. Horario : 7:30 p.m. (hora COL)

: 7:30 p.m. (hora COL) Lugar: Orlando, Estados Unidos.

Orlando, Estados Unidos. Estadio: Camping World Stadium.

Francia, una prueba de fuego

Tal y como para el Mundial 2018, Colombia y Francia vuelven a verse las caras justo antes de una Copa del Mundo. Y así quedó confirmado por la misma Federación gala, quien a través de sus redes sociales anunció los choques de preparación ante Brasil y la ‘pandilla’ de Néstor Lorenzo.

Día del partido: Domingo, 29 de marzo.

Domingo, 29 de marzo. Horario : 2:00 p.m. (hora COL)

: 2:00 p.m. (hora COL) Lugar: Washington, Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos. Estadio: Northwest Stadium.

Jordania, el último rival previo al Mundial

La Selección Colombia hará parte del Countdown to 26, una serie que reúne a cuatro selecciones, Suiza, Australia, Jordania y Colombia. Así las cosas, los ‘cafeteros’ tendrán su último duelo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 siete días antes de su debut en la competición.

Día del partido: Domingo, 7 de junio.

Domingo, 7 de junio. Horario : 6:00 p.m. (hora COL)

: 6:00 p.m. (hora COL) Lugar: San Diego, Estados Unidos.

San Diego, Estados Unidos. Estadio: Snapdragon Stadium.

Mundial 2026, la gran cita

Colombia ya conoce su ruta para encarar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. En un grupo casi inédito, la Amarilla estará debutando en esta ocasión ante Uzbekistán, el 17 de junio, en la Ciudad de México. Posteriormente, se enfrentará al ganador del playoff 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo); y cerrará la primera ronda ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Fecha 1

Día del partido: Miércoles, 17 de junio.

Miércoles, 17 de junio. Horario : 9:00 p.m. (hora COL).

: 9:00 p.m. (hora COL). Lugar: Ciudad de México.

Ciudad de México. Rival: Uzbekistán.

Fecha 2

Día del partido: Martes, 23 de junio.

Martes, 23 de junio. Horario : 9:00 p.m. (hora COL).

: 9:00 p.m. (hora COL). Lugar: Guadalajara, México.

Guadalajara, México. Rival: Ganador playoff 1.

Fecha 3

Día del partido: Sábado, 27 de junio.

Sábado, 27 de junio. Horario : 6:30 p.m. (hora COL).

: 6:30 p.m. (hora COL). Lugar: Miami, Estados Unidos.

Miami, Estados Unidos. Rival: Portugal.

Seis ventanas de amistosos entre septiembre y noviembre

Dejada atrás la Copa del Mundo, las selecciones tendrán un pequeño periodo de vacaciones por un largo mes, de acuerdo al calendario de partidos de la FIFA publicado en su página web. Con base al fixture establecido por el máximo organismo, desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre se abrirá nuevamente la ventana de amistosos, en donde los combinados podrán registrar cuatro duelos. Y el último telón de juegos está desde el 9 al 17 de noviembre.

Te puede interesar