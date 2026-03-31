Mundial 2026: Así quedan los grupos para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá

El Tri encabezará su grupo en el Mundial 2026 y enfrentará una fase inicial exigente ante selecciones con estilos y objetivos muy distintos.

El escenario del Mundial 2026 continúa tomando forma tras el avance de los repechajes, con la mayoría de los grupos ya definidos y solo dos boletos aún en disputa. La actualización más reciente confirma a varias selecciones que lograron superar sus respectivas eliminatorias, lo que permite visualizar con mayor claridad el camino hacia la fase final del torneo.

Las potencias como Brasil, Francia, Argentina, España, Inglaterra, Alemania y Portugal encabezan sectores en los que parten como favoritas, aunque el equilibrio competitivo se mantiene en distintos grupos. Equipos como Marruecos, Senegal, Noruega y Colombia aparecen como contendientes capaces de disputar los primeros puestos desde la jornada inicial.

Entre los movimientos más relevantes destaca la confirmación de Chequia en el Grupo A, donde acompañará a México, Sudáfrica y Corea del Sur. Este ajuste modifica el panorama del sector, al incorporar a un rival europeo con experiencia y orden táctico que puede complicar el cierre de la fase de grupos.

En el Grupo B también hubo definiciones importantes, con Bosnia y Herzegovina asegurando su lugar junto a Canadá, Qatar y Suiza. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene un grupo competitivo con Paraguay, Australia y Turquía, en un sector donde la diferencia podría marcarse en detalles.

México y su escenario en el Grupo A

Para la selección mexicana, la confirmación de Chequia como cuarto integrante del grupo eleva el nivel de exigencia. El conjunto europeo cuenta con jugadores acostumbrados a escenarios internacionales, lo que lo convierte en un rival directo por uno de los boletos a la siguiente fase.

México abrirá ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, con la responsabilidad de iniciar con un resultado positivo. Corea del Sur se mantiene como un adversario constante por su historial en Copas del Mundo, mientras que Chequia representa el desafío más complejo en el papel por su perfil competitivo.

A falta de dos repechajes por resolverse, los Grupos I y K aún esperan a sus últimos clasificados, lo que mantiene abierta la expectativa en esos sectores. Sin embargo, el resto del cuadro ya permite anticipar enfrentamientos de alto nivel y una fase de grupos que combinará jerarquía con duelos cerrados.

Grupos del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026

Grupo A México Sudáfrica Corea del Sur Chequia

Grupo B Canadá Bosnia y Herzegovina Qatar Suiza

Grupo C Brasil Marruecos Haiti Escocia

Grupo D Estados Unidos Paraguay Australia Turquía

Grupo E Alemania Curazao Costa de Marfil Ecuador

Grupo F Países Bajos Japón Suecia Túnez

Grupo G Bélgica Egipto Irán Nueva Zelanda

Grupo H España Cabo Verde Arabia Saudita Uruguay

Grupo I Francia Senegal Irak | Bolivia Noruega

Grupo J Argentina Argelia Austria Jordania

Grupo K Portugal DR Congo | Jamaica Uzbekistán Colombia

Grupo L Inglaterra Croacia Ghana Panamá



¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Fechas de inicio y final de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de 2026 iniciará el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural programado en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Será la primera vez en la historia que un Mundial arranque en tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, y también marcará el regreso del torneo al Azteca, el único estadio que ha albergado ya dos inauguraciones (1970 y 1986).

El certamen finalizará el 19 de julio de 2026, día en que se disputará la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York. Con un calendario de 39 días y 104 partidos, será el Mundial más extenso y con mayor número de selecciones en la historia.

¿Cuántas nuevas fases de eliminación habrá en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 incorporará una fase adicional de eliminación directa respecto a ediciones anteriores: la ronda de dieciseisavos de final. Con la expansión a 48 selecciones, el torneo necesita un paso extra para ajustar el cuadro competitivo y reducir a 32 equipos después de la fase de grupos. Esta ronda sustituye el antiguo “salto directo” a octavos y marca el inicio del nuevo camino de eliminación, ahora más largo y con mayor número de cruces decisivos.

A partir de ahí, el formato retoma la estructura tradicional: octavos, cuartos, semifinales y final. En términos prácticos, solo se añadió una fase nueva, pero su presencia modifica el ritmo competitivo del torneo, aumenta la exigencia física y estratégica, y convierte prácticamente cada partido a partir de la segunda semana en un duelo de vida o muerte.

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