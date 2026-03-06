Yareli Acevedo gana el oro en la carrera de eliminación de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista

La campeona del mundo en la carrera por puntos sigue con paso firme en el ciclismo de pista rumbo a los Juegos Olímpico de Los Angeles 2028

Yareli Acevedo conquista otro oro en su carrera | @conadeoficial

Yareli Acevedo sigue poniendo el nombre de México en todo lo alto. Este viernes ganó la carrera de eliminación en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista que se lleva a cabo en Perth, Australia. La mexicana se impuso a la noruega Anita Yvonne Stenberg y Sze Wing Lee de Hong Kong.

Información en desarrollo…

