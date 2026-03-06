Carlos Ortiz se mantiene en la cima tras la segunda ronda de LIV Golf Hong Kong

Dean Burmester alcanzó al mexicano en el liderato de cara a las dos rondas finales en el Hong Kong Golf Club

El tapatío busca su primera victoria desde 2024 | Foto por PETER PARKS / AFP

Carlos Ortiz mantiene paso firme hacia su segunda victoria en LIV Golf. El tapatío, que no gana un torneo del circuito desde Houston 2024, se mantiene en la cima de la clasificación tras dos rondas en Hong Kong con un acumulado de -14, resultado de una primera jornada histórica y una segunda vuelta que confirmó su solidez en el campo.

En la primera salida al campo, el mexicano se posicionó como líder absoluto al firmar una tarjeta de 60 golpes (-10). La ronda no solo lo colocó en la cima de la clasificación individual, sino que estableció el score más bajo en la historia de LIV Golf, superando cualquier registro previo dentro de la liga. Este viernes complementó su actuación con una ronda de -4, producto de siete birdies y tres bogeys, suficiente para mantenerse en lo más alto de la tabla.

“Tuve un inicio algo complicado. No estuve bien posicionado en varios de los primeros hoyos y tuve que salvar varias situaciones. Cometí algunos bogeys, pero honestamente solo intento acumular buenas repeticiones. Mi swing ha cambiado un poco y también las sensaciones, así que estoy tratando de sentirme cada vez más cómodo con el nuevo movimiento”, declaró el mexicano tras concluir la ronda.

Sin embargo, Ortiz ya no está solo en la cima. Dean Burmester, quien había iniciado la jornada en el mismo grupo tras una primera ronda de -8, alcanzó al mexicano con un acumulado de -14 después de firmar siete birdies y un bogey. El sudafricano se encontraba apenas en -1 tras sus primeros 10 hoyos del viernes antes de encadenar cuatro birdies consecutivos. En el tee del hoyo 4 recibió tratamiento en el cuello, lo que le permitió soltarse físicamente, y cerró su ronda con un putt de birdie de 15 pies en el hoyo 18 para compartir el liderato.

“Hoy desperté un poco rígido. Dormí en una mala posición, algo extraño, y trabajé bastante con el fisioterapeuta antes de salir al campo. Después de la espera para el primer tee pude volver a tratarme y eso marcó una gran diferencia. Recibí un poco más de tratamiento en el tee del hoyo 4 y a partir de ahí pude soltarme”, explicó Burmester.

Completando el grupo de líderes aparece el belga Thomas Detry, tercer lugar en solitario a un golpe de Ortiz y Burmester con un total de -13. El jugador de 4Aces llegó a Hong Kong apenas 24 horas antes del inicio del torneo tras quedar varado en Dubái por el cierre del aeropuerto.

Ante la situación, el capitán de Legion XIII, Jon Rahm, organizó un vuelo privado desde la región para siete jugadores y un caddie, entre ellos Detry, quien firmó una ronda de 63 golpes para mantenerse en la pelea por el título. Por su parte, el español registró la mejor ronda del día con -8 para colocarse cuarto en la clasificación.

Smash GC domina por equipos

En la clasificación por equipos, Smash GC, liderado por Talor Gooch, mantiene una ventaja de cinco golpes sobre el equipo latinoamericano Torque GC. El conjunto marcha en la cima con -35, impulsado por dos rondas sólidas de Graeme McDowell, quien además logró el hoyo en uno número 14 en la historia de LIV Golf, y de Harold Varner III. Por su parte, el equipo de Joaquín Niemann no logró repetir el -21 de la primera ronda, hasta ahora la mejor del torneo, y cerró el día con -9 tras una jornada complicada para Sebastián Muñoz, Niemann y Abraham Ancer.

Leaderboard individual LIV Golf Hong Kong 2026

T1. Dean Burmester | Southern Guards | -14

T1. Carlos Ortiz | Torque GC | -14

3. Thomas Detry | 4Aces GC | -13

4. Jon Rahm | Legion XIII | -12

T5. Matthew Wolff | RangeGoats GC | -11

T5. David Puig | Fireballs GC | -11

T5. Richard Bland | Cleeks Golf Club | -11

T8. Harold Varner III | Smash GC | -10

T8. Graeme McDowell | Smash GC | -10

Leaderboard por equipos LIV Golf Hong Kong 2026

1. Smash GC | -35

2. Torque GC | -30

T3. Legion XIII | -26

T3. Southern Guards GC | -26

T5. Fireballs GC | -24

T5. Ripper GC | -24

7. 4Aces GC | -23

8. Crushers GC | -22

9. RangeGoats GC | -21

10. Majesticks Golf Club | -20

11. Cleeks Golf Club | -19

12. HyFlyers GC | -16

13. Korean Golf Club | -13

La actividad del LIV Golf Hong Kong continuará con la tercera ronda, donde el mexicano Carlos Ortiz buscará mantener el liderato y acercarse a su segunda victoria en el circuito. Sigue toda la acción en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports este viernes 6 de marzo en punto de las 23:15 horas, tiempo del centro de México.

