Gustavo Cuéllar, cada vez más cerca de Deportivo Cali: ya hay principio de acuerdo

Gustavo Cuéllar podría convertirse en nuevo jugador de Deportivo Cali. Las conversaciones con Gremio están adelantadas y solo faltan algunos detalles para cerrar el traspaso.

Gustavo Cuellar con el Cali | VizzorImage.

El nombre de Gustavo Cuéllar vuelve a tomar fuerza en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. El volante barranquillero, con más de una década de experiencia en el fútbol internacional, podría regresar al país para reforzar a Deportivo Cali, club que ya confirmó acercamientos y un principio de acuerdo con el mediocampista que actualmente milita en Grêmio de Brasil.

Cuéllar llegó al conjunto brasileño al inicio de la temporada 2025 y todavía mantiene contrato vigente hasta finales del presente año. Este detalle se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que el traspaso se concrete, ya que el cuadro ‘azucarero’ tendría que pagar una cláusula y cumplir con las condiciones establecidas por el club brasileño en cuanto a los derechos deportivos del jugador.

📄 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟



Deportivo Cali informa que ha llegado a un principio de acuerdo con el futbolista Gustavo Cuéllar para su posible vinculación como nuevo jugador de nuestra institución. pic.twitter.com/FaWfg7eac0 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) March 6, 2026

Un refuerzo clave para el proyecto de Gamero

En medio de esta negociación, el Deportivo Cali atraviesa un momento complicado en la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Alberto Gamero no logra levantar cabeza ni como local ni como visitante, situación que ha empezado a generar dudas sobre el proceso del entrenador.

Los recientes resultados han aumentado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico. El conjunto vallecaucano empató frente a Atlético Bucaramanga y posteriormente dejó escapar la victoria ante Fortaleza CEIF jugando en casa, lo que ha provocado cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo y la falta de regularidad en el campeonato.

Cali se mueve fuerte en el mercado

A pesar de las dificultades deportivas, el Cali ha sido uno de los clubes más activos en el mercado de fichajes para esta temporada. La institución ha sumado nombres de peso como el arquero Pedro Gallese y el delantero Juan Ignacio Dinenno, futbolistas que llegaron con la intención de potenciar la plantilla y devolver al equipo al protagonismo en el fútbol colombiano.

En ese contexto, la posible llegada de Cuéllar representaría un salto de calidad para el mediocampo. Gamero todavía busca consolidar una idea clara de juego que le permita encadenar victorias, pero considera que el volante barranquillero puede convertirse en una pieza clave para darle equilibrio y experiencia al equipo.

Negociaciones avanzadas

Por ahora, las conversaciones entre Deportivo Cali y Gremio se encuentran bastante avanzadas. Las partes trabajan en los últimos detalles del acuerdo, especialmente en los términos contractuales que permitirían concretar el fichaje del mediocampista.

Si todo marcha según lo previsto, el siguiente paso será la realización de los exámenes médicos y la firma oficial del contrato. De concretarse, Gustavo Cuéllar se convertiría en uno de los fichajes más llamativos del fútbol colombiano en esta temporada y en una apuesta fuerte del Cali para cambiar el rumbo en la Liga BetPlay.

