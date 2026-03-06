Santiago Baños desmiente su salida del América y que haya vestidor roto

El directivo habla del mal momento del equipo azulcrema, pero asegura que todos siguen en el barco y confía en que esta semana recuperen el rumbo tanto en Liga como en la Concachampions

Santiago Baños niega irse del América | Imago7

El América vive uno de los momentos más delicados de la última década. Desde el Apertura 2017, los de Coapa siempre han jugado la Liguilla, pero llegan al punto medio del Clausura 2026 fuera de los ocho primeros. Eso ha desatado todo tipo de rumores de salida de varios elementos, tanto en el vestidor como en los despachos. Uno de ellos implicaba a Santiago Baños, quien sonaba para salir del equipo, pero lo negó el viernes 6 de marzo en conferencia de prensa.

“¿A dónde quieren que me vaya?”, ironizó el directivo, quien fue enfático en que no piensa dejar Coapa. “No hay nada de eso. Tengo contrato por 5 años, que firmé si no mal recuerdo el año pasado. Yo estoy tranquilo aquí. Cuando me notifiquen que mi ciclo terminó, a lo que sigue. Hasta el día de hoy estoy firme, trabajando, convencido de lo que estamos haciendo, del proyecto. En estos momentos no me interesa salir del club si hubiera una oferta de otro equipo y de la misma federación”.

Baños recordó que el América vivió algo similar en el Apertura 2024, cuando defendían el título y tuvieron que pasar por el Play In para entrar a la Liguilla, consiguiendo el segundo del histórico tricampeonato.

“Ya estuvimos en una posición similar en el tricampeonato, pudimos calificar al Play In como octavo. Sabemos cómo levantarnos de este bache. Estamos tranquilos. Si mañana fuera la Liguilla, estaríamos más preocupados. Es la mitad del torneo, con muchos puntos por delante. Estamos solamente a dos puntos de la zona de clasificación y los dos que están arriba de nosotros, Tigres y Monterrey, se enfrentan el fin de semana y se van a quitar puntos. Tenemos miras en la Concachampions. No estamos donde quisiéramos estar en cuanto a la posición de la tabla y tampoco las formas como estamos jugando, no es como nos gustaría. Tenemos confianza de que vamos a salir de este pequeño base y seamos el único equipo en los últimos 9 años en clasificar a todas las Liguillas“.

No hay vestidor roto en América

Baños tampoco quiso especular si habrían cambios en el verano, ya que siguen con opciones en ambos torneos, y también dijo que la salida de Diego Ramírez se diera por problemas con André Jardine

“Es falso. Todos los refuerzos, cuando llegan, tienen el visto bueno de la directiva y del cuerpo técnico. Este mercado se dio la oportunidad de traer a los tres que precisamente quería André y su cuerpo técnico, y Diego estaba en el barco. No era un problema de egos. Ni Diego, ni yo, ni André solamente tomaba la decisión de los refuerzos. El último día de Diego se despidió de André con un abrazo. Tampoco hubo un enfrentamiento o distanciamiento. Como en todos lugares pasa, tienes una forma de pensar y alguien piensa diferente, pero no quiere decir que estén peleados o haya una mala relación. Diego fue una persona invaluable aquí, aportó su granito de arena para lograr los títulos que conseguimos. Al final del día se cumplen ciclos y así es este deporte”.

Otro tema que se ha mencionado mucho es una ruptura en el vestidor con Jardine, incluyendo unas declaraciones de una leyenda americanista, Zague, quien cree que los jugadores le están ‘tendiendo la cama’ a su entrenador o que tengan divisiones en la plantilla.

“Cero diagnóstico del club, cero razón por la que estamos así. Respeto la postura de Zague, no la comparto y no se comparte en todo el club, empezando por nosotros, cuerpo técnico y jugadores, todos están en el mismo barco. Obviamente hay ciertos jugadores que están más contentos que otros por la cantidad de minutos que tienen, pero al final del día siguen trabajando y están comprometidos con el club y los objetivos. Ayer hubo una reunión productiva, los jugadores se ven contentos y tranquilos. No pasa por ahí. Es un grupo sano, no hay ninguna división entre los brasileños y mexicanos; es falso y absurdo. Tanto Lima, Veiga y Dourado llevan una muy buena relación con los demás, conviven mucho. El objetivo está claro y todos estamos jalando para el mismo lado”.

Sobre las razones por las que Paulo Víctor sigue pese a que se anunció su incorporación a las selecciones de Brasil, Baños comentó que la directiva aceptó la decisión de terminar el torneo, con el objetivo puesto en la Concacaf. “No está distraido. Llevamos con este tema desde enero y yo he visto a Paulo Víctor comprometido, todos los días trabajando, en el análisis, el trabajo de cancha. Él nos pidió que fuera así, no se quería ir a la mitad del torneo, lo que habla de su compromiso con la institución. Le dimos la oportunidad de irse en la Fecha FIFA, integrarse a la selección, y dijo no por tener un compromiso con el club y quiero aportar para terminar este torneo en liga y Concachampions. He hablado con él varias veces y no lo noto distraído. Está con las mismas ganas e interés que desde el primer día”.

Te puede interesar: