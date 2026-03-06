Portugal no depende solo de Cristiano Ronaldo: las figuras que apuntan a enfrentar a México

La ‘Seleção’ podría visitar México sin Cristiano Ronaldo, pero con figuras de élite como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rafael Leao, protagonistas en Europa

La posible baja de Cristiano Ronaldo por lesión muscular en el tendón de la corva abre otro ángulo del amistoso ante México: mirar de cerca al resto de la constelación lusa. Al Nassr confirmó la lesión del capitán portugués y distintos reportes en Europa señalan que el problema podría dejarlo fuera de los compromisos de Portugal a finales de marzo, entre ellos el choque en territorio mexicano.

Aun sin CR7, Portugal mantiene un plantel de primer nivel, con futbolistas que hoy compiten en clubes como Manchester City, PSG, Manchester United y Milan. El valor de ese grupo no está solo en los nombres: hay jerarquía en defensa, control en medio campo, último pase en tres cuartos y desequilibrio por fuera. Por eso, si Ronaldo no llega, el amistoso en México seguirá teniendo una colección de figuras capaz de cambiar un partido por calidad individual y peso competitivo. Cabe destacar que jugadores como Joao Neves y Rúben Neves también estarían en duda para este compromiso.

Rúben Dias, el central que ordena todo

Rúben Dias es la cara de la solidez portuguesa. Con la selección mayor suma 74 partidos y 3 goles, mientras que en la temporada 2025-26 registra 30 apariciones, 2 goles y 2 mil 421 minutos con el Manchester City. Su juego parte de una idea simple: mandar en el área, corregir con lectura antes que con urgencia y sostener la línea con autoridad. Manchester City lo describe como un zaguero de presencia dominante y el análisis oficial del club remarca que le gusta defender de manera agresiva y controlar los duelos desde la anticipación.

Nuno Mendes, profundidad y regreso a toda velocidad

Nuno Mendes puede ser uno de los nombres que más ilusionen al público mexicano por su despliegue. El lateral izquierdo ya tiene 41 partidos y 1 gol con Portugal, y en la campaña 2025-26 acumula 30 encuentros, 5 goles, 5 asistencias y 2 mil 200 minutos con el PSG. Además, en la actual Champions suma 10 partidos, 2 goles, 2 asistencias, 90.5% de precisión de pase y 65 balones recuperados, números que reflejan a un carrilero que no solo corre la banda: también pesa en las dos áreas. En la estructura parisina aparece como un lateral de perfil ofensivo, pero con recursos defensivos fuertes, un rasgo que lo vuelve uno de los laterales más completos del plantel luso.

Vitinha, el cerebro silencioso del medio campo

Vitinha es el tipo de mediocampista que cambia el ritmo del partido sin necesidad de ruido. Con Portugal registra 35 internacionalidades en la mayor, y con el PSG lleva una temporada 2025-26 de 37 partidos, 6 goles, 10 asistencias y 3 mil 56 minutos. En Champions su producción es todavía más llamativa: 10 encuentros, 5 goles, 1 asistencia y 94.4% de precisión de pase. Ese perfil lo define bien: un medio que organiza, acelera con pase corto, aparece en zona de remate y no pierde claridad bajo presión. El propio entorno de PSG lo presenta como líder técnico del mediocampo, mientras que UEFA y FPF han destacado su volumen de toques, pases correctos y control del juego en partidos grandes.

Bruno Fernandes, gol, pase final y mando competitivo

Bruno Fernandes sigue siendo el futbolista portugués más determinante entre líneas. Con la selección suma 85 partidos y 28 goles, una cifra notable para un mediocampista, y en la actual temporada con Manchester United registra 28 apariciones, 7 goles, 15 asistencias y 2 mil 393 minutos. Su juego tiene una firma clara: pase vertical, lectura del último tercio y capacidad para decidir en balón parado o desde media distancia. No es casual que Manchester United lo destaque por su impacto total y que Opta lo haya colocado como uno de los grandes generadores de ocasiones del campeonato inglés; cuando Bruno toca la pelota cerca del área, Portugal gana claridad inmediata.

Bernardo Silva, técnica, pausa y sacrificio

Bernardo Silva es el jugador que hace elegante lo difícil. El futbolista del Manchester City ya suma 107 partidos y 14 goles con Portugal, y en la 2025-26 acumula 38 encuentros, 2 goles, 5 asistencias y 2 mil 782 minutos. Aunque sus cifras no siempre explotan como las de otros atacantes, su influencia aparece en la conducción, en el apoyo constante, en el regate corto y en su capacidad para jugar por dentro o desde un costado. Manchester City lo define como un mediocampista con equilibrio, técnica y capacidad para amenazar por dentro y por fuera, además de una ética de trabajo incansable. En un amistoso de alto nivel, Bernardo es de esos futbolistas que suben el nivel colectivo de todos.

Rafael Leão, el desequilibrio que rompe partidos

Rafael Leão es, quizá, el portugués más explosivo del grupo después de Cristiano. Con la selección mayor tiene 43 partidos y 5 goles, y esta temporada con el Milan registra 22 apariciones, 10 goles, 2 asistencias y mil 461 minutos. Su juego vive de la aceleración, del uno contra uno, de atacar el espacio y de castigar cuando el rival se parte. Milan lo sigue describiendo como un delantero de velocidad abrumadora, con peso constante en el ataque y capacidad para producir jugadas clave. Si Portugal busca lastimar a México en transición o en escenarios abiertos, Leão es el nombre que puede encender el partido con una sola arrancada.

La eventual ausencia de Cristiano Ronaldo le quitaría morbo al amistoso, pero no calidad. Portugal seguiría presentando una columna vertebral de élite: Rúben Dias para sostener, Nuno Mendes para romper por banda, Vitinha y Bruno Fernandes para gobernar la pelota, Bernardo Silva para conectar todo y Rafael Leão para desequilibrar. México no solo se mediría a una selección histórica: se toparía con varios titulares de algunos de los clubes más poderosos del planeta.

