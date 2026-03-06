Bayern de MúnichBorussia Mönchengladbach

Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach, en vivo la Bundesliga 2025/26: resultado y goles de la jornada 25

Publicado por Redacción Claro Sports

El Allianza Arena abre sus puertas este viernes para uno de los partidos más entretenidos de esta fecha 5.

Bayern Munich Vs Borussia Monchengladbach
Directo Bayern Munich Vs Borussia Monchengladbach / Claro Sports.

¿A qué hora inicia el Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach hoy, 6 de marzo del 2026?

Colombia: 02:30 p.m.

Centro de México: 01:30 p.m.

Alineaciones del Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach para la jornada 25, al momento

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Luis Díaz; Jackson.

Borussia Mönchengladbach: Nicolas; Diks, Elvedi, Scally; Sander, Stöger, Castrop, Reitz, Bolin; Honorat y Tabakovic.

¿Dónde ver el Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach en vivo? Canales de TV y streaming online

Colombia: ESPN – Disney+.

México: Sky Sports.

