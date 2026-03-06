Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach, en vivo la Bundesliga 2025/26: resultado y goles de la jornada 25
El Allianza Arena abre sus puertas este viernes para uno de los partidos más entretenidos de esta fecha 5.
¿A qué hora inicia el Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach hoy, 6 de marzo del 2026?
Colombia: 02:30 p.m.
Centro de México: 01:30 p.m.
Alineaciones del Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach para la jornada 25, al momento
Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Luis Díaz; Jackson.
Borussia Mönchengladbach: Nicolas; Diks, Elvedi, Scally; Sander, Stöger, Castrop, Reitz, Bolin; Honorat y Tabakovic.
¿Dónde ver el Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach en vivo? Canales de TV y streaming online
Colombia: ESPN – Disney+.
México: Sky Sports.