Piratas de Campeche vs Bravos de León, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue en vivo el juego de la LMB 2026 en la multiplataforma de Claro Sports

El Juego 3 de la serie entre Piratas de Campeche y los Bravos de León llega este jueves 7 de mayo donde los filibusteros llegan con la misión de barrer la serie ante los Bravos luego de dos juegos donde los equipos superaron las 10 carreras cada uno.

Los Piratas llegan con récord de 8-9 en el lugar seis de la Zona Sur, mientras que los Bravos pelean por la cima con un récord de 10-7 en el segundo lugar. Así que una victoria será clave en la pelea por la clasificación.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Piratas de Campeche vs Bravos de León hoy 7 de mayo?

El partido entre Piratas y Bravos dará inicio a las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo el primer pitcheo desde el estadio Domingo Santana de León.

¿Dónde ver en vivo el Piratas de Campeche vs Bravos de León de la Liga Mexicana de Béisbol?

La Liga Mexicana de Beisbol así como el juego de Piratas y Bravos se podrá seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

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