Kylian Mbappé acecha los récords de Messi y amenaza con reescribir la historia de los Mundiales

La Copa del Mundo ha reavivado un debate histórico: Kylian Mbappé acelera su camino hacia las marcas que Lionel Messi construyó durante dos décadas

Kylian Mbappe Por Los Records De Messi | Jewel Samad | AFP

La actuación de Kylian Mbappé en el Mundial 2026 ha abierto una de las grandes conversaciones del fútbol internacional: ¿está el delantero francés a punto de romper varios de los récords históricos de Lionel Messi en la Copa del Mundo?

Con ambos peleando por la Bota de Oro y Francia instalada entre las mejores selecciones del torneo tras vencer a Paraguay, el atacante galo se encuentra cada vez más cerca de superar registros que parecían inalcanzables, aunque el legado del argentino continúa respaldado por una trayectoria única.

Mbappé acelera el paso hacia las marcas históricas de Lionel Messi

La diferencia más llamativa entre ambos está en la velocidad con la que Mbappé acumula goles. A sus 27 años y en apenas su tercera Copa del Mundo, Kylian Mbappé suma 19 anotaciones en 19 partidos, un promedio perfecto de un gol por encuentro.

Lionel Messi, por su parte, alcanzó los 20 goles tras disputar 30 partidos distribuidos en seis ediciones mundialistas, el más reciente en la victoria de Argentina ante Cabo Verde por 3-2.

El impacto del francés también sobresale en los partidos de eliminación directa. Con 11 goles en estas instancias, ya dejó atrás marcas históricas y se consolidó como uno de los delanteros más determinantes cuando el margen de error desaparece.

Además, sus cuatro anotaciones en finales mundialistas lo colocan como el máximo goleador en la historia de los partidos por el título.

El nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones y una ronda adicional de eliminación directa, también juega a favor de Mbappé.

La posibilidad de disputar más encuentros incrementa las oportunidades de seguir ampliando sus registros personales y acercarse a la cima histórica.

El legado de Messi sigue protegido por algo más que los goles

Aunque Mbappé amenaza el apartado goleador, Messi mantiene una ventaja difícil de igualar en otros rubros que también definen una carrera mundialista.

El argentino continúa siendo uno de los futbolistas más influyentes por su capacidad para crear juego, asistir a sus compañeros y sostener un nivel competitivo durante dos décadas.

En 2026 volvió a demostrar su vigencia al seguir rompiendo récords de longevidad, ampliar su historial de victorias y mantenerse como el eje futbolístico de Argentina.

Su transformación táctica, pasando de extremo explosivo a organizador del juego, explica por qué ha conseguido mantenerse como protagonista incluso a los 39 años.

La batalla entre ambos representa mucho más que una lucha por estadísticas. Mbappé simboliza la nueva generación que busca adueñarse de los libros de historia, mientras Messi continúa defendiendo un legado construido con regularidad, liderazgo y una extraordinaria capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

El Mundial 2026 podría convertirse en el torneo que marque el cambio de estafeta, aunque todavía quedan páginas por escribir antes de conocer al verdadero dueño de los récords.

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