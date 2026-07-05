Portugal vs. España: hora, canal y dónde ver en Estados Unidos el Clásico Ibérico del Mundial 2026

El Clásico Ibérico regresa al Mundial con un duelo de alto voltaje y millones de aficionados latinos en Estados Unidos pendientes de la transmisión

Cristiano Y Lamine Se Enfrentan En El Mundial | Roberto Schmidt | AFP

El partido entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026 promete ser uno de los encuentros más esperados del torneo.

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir este nuevo capítulo del Clásico Ibérico el lunes 6 de julio en los diferentes FIFA Fan Festival, cuando ambas selecciones se enfrenten en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

Si buscas a qué hora juega Portugal vs. España, qué canal lo transmite y dónde verlo en vivo desde Estados Unidos, aquí encontrarás toda la información para no perderte un duelo que reúne historia, figuras mundiales y un boleto a los cuartos de final.

Horario y dónde ver Portugal vs. España en vivo desde Estados Unidos

El compromiso comenzará a las 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT y 12:00 p.m. PT. Para la audiencia hispana,la transmisión estará disponible por Telemundo, mientras que Peacock ofrecerá el partido en streaming para sus suscriptores. Quienes prefieran la narración en inglés podrán seguir el encuentro a través de FOX, además de las plataformas digitales de la cadena.

La expectativa es enorme entre la comunidad latina en Estados Unidos, ya que el enfrentamiento reúne a dos de las selecciones más talentosas del campeonato y revive una rivalidad con más de un siglo de historia.

España llega con una de las defensas más sólidas del torneo, mientras que Portugal apuesta por la experiencia de Cristiano Ronaldo quien consiguió anotar en seis mundiales consecutivos y el talento de una generación que combina juventud y jerarquía.

Un Clásico Ibérico con sabor a revancha en el Mundial 2026

Más allá del pase a los cuartos de final, este partido también representa una oportunidad de revancha para España, que perdió la final de la UEFA Nations League 2025 frente a Portugal en una dramática definición por penales.

Ese antecedente añade un ingrediente especial a un duelo que suele definirse por detalles.

En el terreno de juego también habrá un atractivo choque generacional. España confía en el desequilibrio de Lamine Yamal, la calidad de Pedri y el liderazgo de Rodri, mientras que Portugal buscará marcar diferencias con Rafael Leão, Bruno Fernandes y un Cristiano Ronaldo decidido a seguir escribiendo historia en el que podría ser su último Mundial.

Con dos estilos de juego muy definidos y plantillas repletas de figuras, el Clásico Ibérico reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más memorables de los octavos de final del Mundial 2026. Para los aficionados latinos en Estados Unidos, será una cita imperdible frente al televisor.

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