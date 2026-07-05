¿Aún buscas boletos para el Mundial 2026? Así está la reventa al momento en Estados Unidos

Con la demanda en su punto más alto, el mercado de reventa ofrece una última oportunidad para asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos

Precios De Boletos de Mundial en Reventa | Mauro Pimentel | AFP

Con el Mundial 2026 entrando en su etapa decisiva, conseguir boletos de reventa para los partidos en Estados Unidos se ha convertido en una misión cada vez más costosa.

La alta demanda, la presencia de selecciones favoritas y el interés por ver a figuras como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi han disparado los precios en plataformas como SeatGeek, StubHub, Vivid Seats, SeatPick y el FIFA Resale Marketplace.

Si todavía buscas entradas para los octavos o cuartos de final, estos son los costos que se manejan actualmente y lo que debes tomar en cuenta antes de comprar.

Los boletos de reventa para el Mundial 2026 alcanzan cifras récord

El mercado secundario vive uno de sus momentos más intensos. Mientras la FIFA ofreció boletos para los octavos de final entre 170 y 980 dólares, el precio promedio de reventa ya ronda los 3,626 dólares. Para los cuartos de final, la diferencia es todavía mayor: las entradas oficiales iban de 275 a 1,775 dólares, pero en reventa el promedio supera los 7,200 dólares.

Entre los partidos más cotizados aparece el clásico ibérico Portugal vs. España en Arlington. En SeatGeek, el boleto más económico comienza en 1,491 dólares, aunque SeatPick muestra opciones desde 668 dólares, mientras que el FIFA Resale Marketplace ofrece localidades cercanas a 914 dólares.

En Seattle, el duelo entre Estados Unidos y Bélgica tiene entradas desde 1,638 dólares en SeatGeek.

Otro de los encuentros más buscados es Argentina vs. Egipto en Atlanta, donde los boletos parten de 1,598 dólares, mientras que Suiza vs. Colombia, en Vancouver, representa una de las alternativas más accesibles, con precios desde 838 dólares.

Qué plataforma conviene para comprar boletos del Mundial 2026

Además del precio, la plataforma elegida puede marcar una diferencia importante. El FIFA Resale Marketplace es el canal oficial y ofrece mayor seguridad en la transferencia de boletos, aunque aplica una comisión cercana al 30% por cada operación.

En plataformas como StubHub y Vivid Seats, los cargos por servicio suelen oscilar entre el 20% y el 40%, e incluso pueden ser mayores en partidos de alta demanda.

SeatGeek, por su parte, concentra una gran oferta para los encuentros disputados en Estados Unidos, aunque los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente el costo final antes de confirmar la compra.

Si todavía planeas vivir el Mundial 2026 desde las tribunas, comparar precios entre plataformas y adquirir los boletos con anticipación puede ayudarte a encontrar mejores oportunidades.

En un torneo donde la demanda cambia cada día, la diferencia entre esperar y comprar de inmediato puede representar cientos o incluso miles de dólares.

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