Argentina y sus octavos de final en los Mundiales: un desafío que casi siempre termina con una sonrisa

La Albiceleste llega a una nueva fase de eliminación directa con un historial que ilusiona a sus aficionados rumbo al Mundial 2026

Selección De Argentina Celebrando | Chandan Khanna | AFP

La selección de fútbol de Argentina afronta un nuevo reto ante Egipto en octavos de final del Mundial 2026 con la confianza que le otorga una estadística difícil de ignorar.

Desde Alemania 2006 hasta Catar 2022, la Albiceleste convirtió su partido de octavos en la Copa del Mundo en una auténtica fortaleza.

Con cuatro victorias y apenas una derrota en las últimas cinco ediciones, el conjunto argentino que viene de una victoria en el debut 3-0 ante Argelia, el posterior triunfo de la albiceleste ante Austria por 2-0, la goleada de 3-1 ante Jordania y superando en tiempo extra Cabo Verde en los 16vos de final, ha demostrado que sabe competir cuando comienzan los encuentros de eliminación directa.

Ese antecedente alimenta la ilusión de millones de aficionados, especialmente entre la comunidad latina que sigue el torneo desde Estados Unidos en los distintos FIFA Fan Festival y sueña con otro recorrido memorable de la campeona del mundo.

Los octavos de final son una especialidad para Argentina

Superar la fase de grupos es apenas el primer objetivo en un Mundial. La nueva ronda de 16vos de final se convirtió en un nuevo escalón por cumplir. A partir de los octavos de final, comienza la etapa donde un error puede significar el final del sueño, y es justamente ahí donde Argentina ha mostrado una personalidad distinta.

El primer gran ejemplo llegó en Alemania 2006. Después de una intensa batalla frente a México, el partido se extendió hasta el tiempo suplementario y apareció una de las postales más recordadas de la historia mundialista argentina: el espectacular gol de Maxi Rodríguez que selló el triunfo 2-1 y el boleto a los cuartos de final.

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, la historia volvió a cruzar a la Albiceleste con México. Ahora bajo la dirección técnica de Diego Maradona, Argentina mostró una versión mucho más contundente y ganó 3-1 para instalarse nuevamente entre las ocho mejores selecciones del planeta.

En Brasil 2014, el panorama fue completamente distinto. Suiza llevó al límite al equipo dirigido por Alejandro Sabella en un encuentro dominado por la tensión y la disciplina táctica. Cuando todo apuntaba a los penales, apareció Ángel Di María para marcar el único gol del partido en la prórroga y mantener vivo el sueño que terminaría con la presencia argentina en la final del torneo.

Solo Francia pudo romper una tendencia que volvió a consolidarse en Catar

La única excepción dentro de este impresionante registro ocurrió en Rusia 2018. Argentina se encontró con una inspirada selección de Francia que terminó imponiéndose 4-3 en uno de los partidos más emocionantes de aquella Copa del Mundo.

A pesar de la eliminación, el contexto también merece ser considerado. Francia terminó levantando el trofeo días después, confirmando que la Albiceleste cayó frente al mejor equipo del campeonato.

La revancha llegó en Catar 2022. En lo que entonces era el inicio de la fase de eliminación directa, Argentina derrotó 2-1 a Australia con una actuación determinante de Lionel Messi. Aquella victoria no solo significó avanzar a los cuartos de final, sino también el comienzo de una racha inolvidable del capitán argentino en los partidos decisivos que culminó con la conquista de la tercera estrella mundial.

Esta vez, rumbo a los octavos de final del Mundial 2026, esos antecedentes fortalecen la confianza del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La historia demuestra que Argentina suele crecer cuando la presión aumenta y que esta fase ha sido uno de sus escenarios favoritos durante las últimas dos décadas.

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