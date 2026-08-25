Trevor Bauer y la ofensiva de Diablos sacan un nuevo triunfo ante Pericos y regresan la serie a casa

La serie se pone 3-2 aún en favor de los Pericos, quienes tienen la misión de sacar un nuevo triunfo en el Alfredo Harp Helú. Los Pingos, en busca de dos victorias al hilo

Bauer sufrió al inicio, pero logró regresar el agua a su cauce | @DiablosRojosMX

Los Diablos Rojos del México de nueva cuenta evitaron la eliminación y se mantuvieron con vida la Serie de Zona Sur. La ofensiva de la novena escarlata y un Trevor Bauer en plan grande se impusieron 11-5 a los Pericos de Puebla en el Juego 5 de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026, disputado en el Estadio Hermanos Serdán. La serie se coloca 3-2 y obliga a que el enfrentamiento regrese al Estadio Alfredo Harp Helú.

Desde la primera entrada, los Diablos tomaron ventaja en la pizarra. Franklin Barreto conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo para poner el 1-0 y abrir una ofensiva que rápidamente aumentó la diferencia. Carlos Sepúlveda avanzó a segunda con robo de base y Jon Singleton produjo la segunda carrera con un batazo al jardín derecho.

La ofensiva capitalina continuó en el primer episodio. Julián Ornelas conectó sencillo al jardín central para que Singleton llegara al plato con la tercera carrera del encuentro. Pericos respondió en la parte baja con un doblete de Cristhian Adames que permitió a Sergio Alcántara anotar, aunque Trevor Bauer logró cerrar la entrada con ventaja de 3-1 para los visitantes.

El tercer capítulo marcó el momento en que los Diablos ampliaron la distancia. Ornelas pegó doblete y Orlando Arcia produjo dos carreras con un batazo al jardín derecho. Posteriormente, Ramón Flores conectó doblete por regla de terreno y permitió que Arcia anotara la sexta carrera. La ofensiva escarlata continuó con un jonrón de Robinson Torres por el jardín central que colocó la pizarra 8-1.

Pericos intentó responder en la tercera baja y logró sumar dos carreras. Michael De La Cruz conectó sencillo al jardín central y, por regla de campo, permitió que entraran dos anotaciones. Sin embargo, los locales no pudieron mantener la reacción y los Diablos conservaron una diferencia que les permitió manejar el encuentro.

Durante las entradas intermedias, el duelo quedó marcado por el trabajo desde la lomita de Bauer, quien logró contener la respuesta de los Pericos y darle estabilidad a la ventaja construida por la ofensiva de los Diablos. Después de permitir tres carreras en los primeros episodios, el lanzador escarlata encontró ritmo y retiró turnos importantes para mantener a Puebla sin modificar la pizarra durante varias entradas. Bauer completó 6.1 innings de labor, permitió nueve imparables, cuatro carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a nueve bateadores.

En la séptima entrada, México volvió a mover la pizarra. Una base por bola a Francisco Mejía, un batazo de Juan Carlos Gamboa y un rodado de Barreto permitieron que los escarlatas agregaran la novena carrera. Más tarde, en el octavo episodio, Singleton volvió a aparecer con un doblete productor que llevó a Sepúlveda al home para la décima anotación.

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Los Diablos cerraron su producción en el noveno rollo con una carrera más. Barreto conectó sencillo ante Mark Simon para que México llegara a 11 carreras. Pericos intentó reaccionar en su último turno y Herlis Rodríguez conectó un cuadrangular de dos carreras, pero la diferencia ya no permitió una remontada.

La serie se reduce a 3-2 a favor del conjunto poblano, pero ahora volverá a la capital del país, donde los escarlatas buscarán empatar la eliminatoria, acercarse a la Serie de Campeonato de la Zona Sur y mantener el sueño del tricampeonato con vida.

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