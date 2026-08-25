El cambio que sorprendió a la Hormiga González tras llegar al vestuario del Olympiacos: “Son demasiado serios”

Armando González comienza su aventura europea y su familia revela cómo vive sus primeros días lejos de Chivas

Armando ‘La Hormiga’ González comienza a escribir una nueva historia en Europa con el Olympiacos de Grecia. A pocos días de su llegada, el delantero mexicano ya enfrenta un proceso de adaptación a una cultura distinta y a un vestidor diferente al que conoció durante su etapa con Chivas.

El padre del atacante mexicano, Armando González, compartió cómo han sido los primeros días del delantero en Grecia y explicó una de las principales diferencias que ha encontrado dentro del conjunto helénico: la convivencia entre futbolistas de distintas nacionalidades.

“La realidad es que ya llevamos aquí tres días y lo que me comentó Armando es que, ya ves, en México o los latinos de repente en el mismo vestidor somos más cariñosos, digámoslo de cierto punto. Empiezan más las bromas, el ambiente y todo”, explicó en entrevista exclusiva para Claro Sports en W Radio.

Un vestidor multicultural en Olympiacos

El papá de La Hormiga señaló que una de las primeras diferencias que notó su hijo fue la diversidad dentro del grupo. Olympiacos cuenta con jugadores de diferentes países, por lo que la convivencia tiene dinámicas distintas a las que existen normalmente en equipos mexicanos.

“Lo que me dijo es que sí son demasiado serios, porque el vestidor es de muchas culturas, de muchos países, no nada más de griegos. Ahí tienen marroquíes, españoles, argentinos y griegos”, comentó.

Para el delantero mexicano, este nuevo escenario representa una oportunidad para conocer otras formas de entender el fútbol y aprovechar la experiencia de compartir equipo con jugadores de distintas nacionalidades.

La adaptación apenas comienza para González, quien dejó Chivas después de una etapa en la que se convirtió en uno de los jóvenes atacantes con mayor proyección del fútbol mexicano. Ahora, el reto es integrarse a una nueva dinámica dentro de uno de los clubes más importantes de Grecia.

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La familia González busca aprovechar la experiencia en Grecia

Armando González también explicó que el proceso de adaptación no se limita únicamente al fútbol. La familia del delantero apenas comienza a conocer la vida cotidiana en Grecia y busca aprovechar la experiencia cultural que representa esta nueva etapa.

“Estamos aquí empezando a andar en la vida aquí porque todavía no tenemos contacto con muchas cosas. Lo que sí es que hay que tratar de exprimir la cultura que hay acá en Grecia”, señaló.

La llegada al Olympiacos representa para La Hormiga su primer reto en el balompié europeo, una etapa en la que buscará consolidarse con el conjunto griego y competir en escenarios internacionales. El objetivo para Armando González será transformar esa adaptación inicial en rendimiento dentro del campo y comenzar a construir su historia en Europa con el Olympiacos.

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