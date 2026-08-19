¿Titular asegurado? La competencia que tendría la Hormiga González en su llegada al Olympiacos

Armando ‘Hormiga’ González tendría que competir una vez más por un puesto titular, tras haberlo hecho en las Chivas y en la selección mexicana

Hormiga González tendrá que competir por un puesto titular | Imago7/Reuters

En caso de que el Olympiacos de Grecia concrete el fichaje de Armando ‘Hormiga’ González, una de las sensaciones del fútbol mexicano, el delantero de 23 años llegaría a una plantilla con una fuerte competencia interna por el puesto de goleador. El reto para el mexicano será demostrar que puede hacerse un lugar entre los artilleros con experiencia y jerarquía dentro del conjunto helénico.

La Superliga de Grecia inicia este sábado 22 de agosto. La adaptación tendría que ser rápida para que el mexicano encuentre oportunidades dentro de la plantilla que dirige el español José Luis Mendilibar. El idioma puede convertirse en un aliado para el delantero tapatío, quien tendrá una comunicación más directa con el entrenador y podrá asimilar con mayor facilidad las indicaciones del banquillo.

Armando González tendría que competir por el puesto con el marroquí Ayoub El Kaabi, el iraní Mehdi Taremi y el ucraniano Roman Yaremchuk, tres delanteros que difícilmente cederán espacio con facilidad. La competencia interna parece formar parte de la apuesta del Olympiacos para fortalecer su ataque y elevar sus cifras goleadoras, pero para el mexicano también representaría el primer gran examen de su aventura europea.

La Hormiga ya conoce esa batalla. En Chivas tuvo que pelear por convertirse en el referente ofensivo del equipo y terminó por firmar una temporada 2025-26 de ensueño, con 26 goles en todas las competiciones. Su producción ofensiva le permitió dar el salto a la selección mexicana y formar parte del plantel que disputó el Mundial 2026, antes de dar el siguiente paso de su carrera con el Olympiacos.

Sin embargo, el desafío del mexicano no estará únicamente en la competencia por un lugar. Armando González también tendrá que adaptarse a un fútbol griego de mayor exigencia física y táctica, donde los errores del rival tienen un peso importante y las jugadas a balón parado ocupan un lugar destacado. Entender ese contexto será fundamental para que pueda trasladar su capacidad goleadora a un campeonato con características distintas a las que encontró en México.

Ayoub El Kaabi es, por antecedentes, el rival más complicado para el mexicano. El marroquí es el octavo máximo goleador histórico del Olympiacos y una de las figuras que condujeron al equipo hacia la UEFA Conference League conquistada el 29 de mayo de 2024, con una victoria 1-0 sobre la Fiorentina. Su jerarquía y su historia con el club hacen que el delantero mexicano tenga que trabajar desde abajo para ganarse un lugar en el ataque.

Roman Yaremchuk también representa una amenaza directa. El ucraniano cuenta con experiencia en España, Portugal y su país, además de un perfil más asociativo que le permite participar en una doble punta.Mehdi Taremi aporta todavía más experiencia a la plantilla con sus pasos por el Porto y el Milan. Frente a ese escenario, la Hormiga González tendría que repetir la fórmula que le permitió destacar con Chivas: competir por el puesto, aprovechar cada oportunidad y demostrar que sus 26 goles de la temporada pasada pueden tener continuidad en el fútbol europeo.

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