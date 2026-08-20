Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Millonarios por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El duelo enfrenta a dos de los equipos que más cantidad de refuerzos presentaron en el mercado de fichajes.

Águilas Doradas y Millonarios se miden en Medellín.

Luego de una semana y media en que la actividad del fútbol profesional colombiano se suspendió por cuenta del terremoto, se ha reanudado la actividad en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. La sexta jornada pone a Águilas Doradas frente a Millonarios, en un duelo entre dos de las escuadras que mayores refuerzos presentaron para sus proyectos en el mercado de fichajes.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Jhon Meléndez, Andrés Mosquera Jhon Ontaneda, Javier Mena; Juan Roa, Frank Lozano; Éduar Arizalas, Ántony Vásquez y Junioer Noguera. D.T.: Flavio Robatto.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro; Jhomier Guerrero, Mateo García, Daniel Ruiz, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

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¿Cómo y dónde ver Águilas Doradas vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El encuentro se realizará en el Estadio Cincuentenario de Medellín este sábado, 22 de agosto, a las 3:30 p.m. Entre todos los cambios que Dimayor viene haciendo, no se ha confirmado la distribución de señales. No obstante, lo más probable es que este partido esté únicamente en el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La posibilidad vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

19.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Llaneros.

01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas.

26.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Santa Fe.

26.05.2026 | Real Cundinamarca 2-2 Águilas Doradas.

21.05.2026 | Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira.

Últimos cinco partidos de Millonarios

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04.08.2026 | Millonarios 2-0 Deportivo Pasto.

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga.

18.07.2026 | Millonarios 0-1 Colo-Colo.

11.07.2026 | Universitario de Perú 2-0 Millonarios.

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