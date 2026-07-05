Argentina vs Egipto en vivo: horario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

El vigente campeón del mundo enfrenta un nuevo reto ante los faraones, luego de sufrir con Cabo Verde

Argentina vs Egipto, horario y dónde ver el partido del Mundial 2026 | Claro Sports

La selección Argentina se mantiene compitiendo en la Copa del Mundo 2026, luego de sufrir un intenso partido ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final, solo que ahora deberá medir fuerzas con Egipto en los octavos, un rival mucho más complicado y al que intentará imponerse en el Estadio Atlanta para seguir avanzando en el torneo.

Los egipcios llegan a este compromiso después de eliminar a Australia en la fase anterior, en un duelo que se tuvo que definir en penales al mantenerse la paridad en la cancha. Por lo que ambos equipos llegan con el desgaste físico de jugar la prórroga hasta los 120 minutos de juego, con lo que será importante ver quien se recupera mejor en estos días.

¿Cuándo juegan Argentina vs Egipto, y a qué hora inicia el partido de octavos del Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y Egipto se llevará a cabo el martes 7 de julio en el Estadio Atlanta, en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que al medio día se conocerá al ganador y quien se quede con el boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

¿Quién transmite en vivo los octavos de final del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre argentinos y egipcios debes seguir la transmisión de TV Azteca y la plataforma de Vix Premium, con el paquete de Mundial 2026, el cual conlleva un costo adicional. Por otra parte, en Claro Sports te llevaremos la mejor información de lo que ocurra en el partido de octavos de final.

Alineaciones probables de Argentina vs Egipto: así salen a los 8vos del Mundial 2026

Tanto Egipto como Argentina llegan a este compromiso después de haber tenido un gran desgaste físico en sus respectivos compromisos de dieciseisavos de final. Por lo que los entrenadores podrían hacer algunos cambios en el 11 titular del duelo en el Estadio Atlanta.

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Nicolás González, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul; Lautaro Martínez, Leo Messi.

Egipto: Oufa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid; Marwan Atteya, Hamdy Fathy; Emam Ashour; Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del Argentina – Egipto y cuánto paga por clasificar a cuartos?

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, Argentina parte como favorita para quedarse con la victoria al tener un momio de -257, por lo que en caso de apostar mil pesos, se podría tener una ganancia de mil 390 pesos. Por su parte, Egipto tiene un momio de +770 y en caso de apostar por ellos con la misma cantidad, se podría embolsar uno hasta ocho mil 700.

El empate tiene un momio de +345 y si se hace una apuesta de mil pesos por un marcador igualado, se podría tener una ganancia de cuatro mil 450 pesos.

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