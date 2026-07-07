Octavos de final del Mundial 2026: partidos, resultados de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo 2026 ya conoce a sus primeros clasificados a los cuartos de final. Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra aseguraron su boleto.

Los octavos de final de final del Mundial 2026 | Claro Sports

Concluida la ronda de los dieciseisavos de final, el Mundial 2026 ya conoce a las 16 selecciones que continúan en la pelea por el título. Después de una serie de eliminatorias disputadas en los tres países sedes, quedó conformado de manera oficial el cuadro de los octavos de final, instancia en la que los equipos buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Los octavos de final iniciaron el 4 de julio y terminarán el martes 7, dejando el camino definido para los cruces de cuartos de final. En esta ronda, selecciones como Canadá, Croacia, México y Portugal dijeron adiós a la Copa del Mundo.

Así se juegan los octavos de final del Mundial 2026: clasificados y partidos confirmados

La ronda de los dieciseisavos de final llegó a su fin el 2 de julio y el cuadro de los octavos quedó completamente definido, con la selección mexicana citándose en el Estadio Ciudad de México contra Inglaterra.

Así se disputarán los octavos de final de final del Mundial | Claro Sports

Sábado 4 de julio

11:00 horas | Estadio de Houston: Canadá 0-3 Marruecos

15:00 horas | Estadio de Filadelfia: Paraguay 0-1 Francia

Domingo 5 de julio

14:00 horas | Estadio de Nueva York/Nueva Jersey: Brasil 1-2 Noruega

18:00 horas | Estadio Azteca (CDMX): México 2-3 Inglaterra

Lunes 6 de julio

Martes 7 de julio

10:00 horas | Estadio de Atlanta: Argentina vs Egipto

Argentina vs Egipto 14:00 horas | Estadio de Vancouver: Suiza vs Colombia

*Horarios en el Tiempo del Centro de México

Resultados completos de los dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

13:00 horas | Estadio Los Ángeles: Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

Martes 30 de junio

Miércoles 1 de julio

Jueves 2 de julio

Viernes 3 de julio

*Horarios en el Tiempo del Centro de México

¿Cuándo inician los octavos de final del Mundial 2026 y dónde se juegan? Fechas y sedes

Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputarán del 4 al 7 de julio, en una intensa serie de encuentros que marcarán el comienzo de la fase de eliminación directa del torneo. Los 16 equipos que seguirán en la lucha, buscarán llegar a la gran final de una edición histórica, ya que por primera vez la competencia se celebra de manera conjunta en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver los octavos de final en vivo y quién transmite todos los partidos del Mundial 2026?

Recuerda que en Claro Sports podrás seguir todos los partidos de la fase de eliminación directa a través de nuestro clásico minuto a minuto, con la cobertura más completa de todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha. Gracias al trabajo de nuestro equipo de especialistas, tendrás en la palma de tu mano estadísticas actualizadas al instante, análisis tácticos, alineaciones confirmadas, reacciones de los protagonistas y comentarios en vivo para no perderte ningún detalle de cada encuentro.

México : ViX, Televisa (Canal 5, Las Estrellas, Canal 9), TV Azteca (Azteca 7, Azteca Uno) y TUDN.

: ViX, Televisa (Canal 5, Las Estrellas, Canal 9), TV Azteca (Azteca 7, Azteca Uno) y TUDN. Centroamérica : Tigo Sports de Honduras, TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Canal 13 de Guatemala, FOX de Costa Rica, Repretel y Teletica.

: Tigo Sports de Honduras, TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Canal 13 de Guatemala, FOX de Costa Rica, Repretel y Teletica. Estados Unidos : FOX, fuboTV, UNIVERSO,Telemundo, FS1 y Peacock.

: FOX, fuboTV, UNIVERSO,Telemundo, FS1 y Peacock. Colombia : DIRECTV Sports, Paramount+, Caracol TV, Canal RCN y DGO.

: DIRECTV Sports, Paramount+, Caracol TV, Canal RCN y DGO. Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, Paramount+, TyC Sports, Telefe y la TV Pública

¿Contra quién jugaría México en caso de clasificar a cuartos de final? Esta es la llave

En caso de que México consiga la victoria sobre Inglaterra y avance a los cuartos de final, su siguiente rival sería Noruega, que dio un batacazo histórico al vencer a Brasil. De superar al conjunto inglés, el Tricolor tendría que medirse a Erling Haaland y compañía en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

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