Portugal vs España en vivo: horario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

Portugal y España se verán las caras en el Estadio Dallas por el pase a los cuartos de final: Cristiano Ronaldo podría vivir su ‘Last Dance’

¿Dónde ver en vivo online el Portugal vs España del Mundial 2026? | Claro Sports

España y Portugal protagonizarán este lunes 6 de julio uno de los encuentros más esperados de los octavos de final del Mundial 2026, cuando se enfrenten en el Estadio Dallas por un lugar en los cuartos de final. Dos de las selecciones señaladas como candidatas al título medirán fuerzas en un choque de alto nivel que reúne talento, experiencia y aspiraciones de conquistar el trofeo más importante del fútbol.

Además de la lucha por la clasificación, el partido ofrece un atractivo especial con el enfrentamiento generacional entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. Mientras la joven estrella española busca consolidarse como una de las grandes figuras del torneo, el capitán portugués afronta lo que podría ser su última oportunidad de conquistar una Copa del Mundo, un ingrediente que añade aún más expectativa a uno de los grandes duelos de esta edición mundialista.

¿Cuándo juegan Portugal vs España, y a qué hora inicia el partido de octavos del Mundial 2026?

Portugal y España protagonizarán este lunes 6 de julio uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, cuando se enfrenten en el Estadio Dallas por un boleto a los cuartos de final. Ante más de 80 mil aficionados, ambas selecciones buscarán imponer sus condiciones en un enfrentamiento que reúne a dos de las potencias del fútbol europeo y que promete emociones de principio a fin, en un partido que apunta a convertirse en uno de los más espectaculares de esta Copa del Mundo.

México y Centroamérica: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos Este: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos Pacífico: 12:00 horas

12:00 horas Colombia : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina: 16:00 horas

¿Quién transmite en vivo los octavos de final del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

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México : TUDN, TV Azteca y ViX

: TUDN, TV Azteca y ViX Centroamérica : Telecadena 7, 4DTVC, Tigo Sports de Honduras y Guatemala, Fox+ de Costa Rica

: Telecadena 7, 4DTVC, Tigo Sports de Honduras y Guatemala, Fox+ de Costa Rica Estados Unidos : FOX, fuboTV y Telemundo.

: FOX, fuboTV y Telemundo. Colombia : Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports y Paramount+

: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports y Paramount+ Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports y Paramount+

Alineaciones probables de Portugal vs España: así salen a los 8vos del Mundial 2026

Todo parece indicar que Portugal y España se conocen a la perfección. Los dos candidatos a conquistar el Mundial 2026 afrontarán un duelo en el que la estrategia podría resultar tan importante como el talento individual. La principal incógnita radica en saber si ambas selecciones apostarán por imponer su estilo habitual o si optarán por modificar algunos aspectos de su planteamiento con el objetivo de neutralizar las fortalezas de su rival.

Bajo este escenario, los sistemas tácticos adquieren una relevancia especial. Luis de la Fuente suele utilizar un 4-3-3 que en determinados momentos se convierte en un 4-2-3-1, una variante que le ha dado excelentes resultados al combinado ibérico gracias a la calidad de sus mediocampistas. Del otro lado, Roberto Martínez acostumbra partir de un 4-2-3-1, aunque realiza ajustes según las necesidades del partido y la presencia de Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego. La flexibilidad de ambos entrenadores anticipa un encuentro en el que cada movimiento desde el banquillo podría inclinar la balanza.

Portugal : Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Ruben Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Ruben Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo. España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del Portugal vs España y cuánto paga por clasificar a cuartos?

De acuerdo con información de Caliente MX, España parte como favorita para avanzar en su compromiso frente a Portugal. La victoria de la selección portuguesa en el tiempo regular aparece con un momio de +290, mientras que el empate se encuentra en +255 y un triunfo de la Roja figura en -110. Si se toma en cuenta únicamente al equipo que conseguirá la clasificación sin importar si el boleto llega en los 90 minutos, tiempos extras o penales, el conjunto luso cuenta con una cuota de +310, en tanto que el cuadro ibérico aparece con -209.

Las cifras reflejan la confianza de las casas de apuestas en el conjunto español, aunque no anticipan un partido sencillo. La diferencia entre ambos equipos no luce tan amplia como para descartar una sorpresa, especialmente en una instancia de eliminación directa donde los detalles suelen marcar la diferencia. En cuanto a la expectativa ofensiva, el mercado prevé un encuentro con oportunidades en ambas áreas, ya que el momio para más de 2.5 goles se sitúa en -120, mientras que la opción de menos de 2.5 goles aparece en -106, una señal de que se espera un partido equilibrado, pero con posibilidades de ofrecer varias emociones frente al arco.

Portugal vs España: ¿Cuántas veces se han enfrentado en Mundiales?

Portugal y España volverán a cruzar caminos en una Copa del Mundo este 6 de julio de 2026, cuando disputen los octavos de final del torneo. Será apenas el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales. La primera ocasión se presentó en Sudáfrica 2010, donde la Roja se impuso por la mínima diferencia gracias a una anotación de David Villa. Ocho años después, en la fase de grupos de Rusia 2018, protagonizaron uno de los partidos más espectaculares de aquella edición al empatar 3-3, con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, un doblete de Diego Costa y un gol de Nacho.

Aunque el historial mundialista entre ambos es reducido, el llamado Clásico Ibérico figura entre las rivalidades más tradicionales del fútbol europeo. Antes del enfrentamiento de este lunes, las selecciones se habían enfrentado en 41 ocasiones, con balance favorable para España gracias a 18 victorias, por 16 empates y siete triunfos del cuadro lusitano. También han protagonizado cruces memorables en la Eurocopa y, más recientemente, disputaron la final de la Liga de Naciones 2025, donde el conjunto portugués conquistó el título tras imponerse en la tanda de penaltis después de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

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