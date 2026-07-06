Estados Unidos vs Bélgica en vivo: horario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

Estados Unidos busca volver a unos cuartos de final por primera vez desde 2002, mientras Bélgica quiere confirmar su candidatura tras una épica remontada ante Senegal

Estados Unidos vs Bélgica, en vivo online | Claro Sports

Estados Unidos afronta uno de los compromisos más importantes de su historia cuando reciba a Bélgica en los octavos de final de la Copa Mundial. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino llega con confianza después de terminar como líder del Grupo D y eliminar por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en la Ronda de 32, resultado que representó su primera victoria en una fase de eliminación directa de un Mundial desde Corea Japón 2002.

El principal obstáculo para las Barras y las Estrellas será la ausencia de Folarin Balogun. El delantero marcó en el triunfo frente a Bosnia y Herzegovina, pero fue expulsado durante la segunda mitad y deberá cumplir un partido de suspensión. Ricardo Pepi apunta a ocupar su lugar como referencia ofensiva, acompañado por Christian Pulisic, Malik Tillman y Sergiño Dest.

Bélgica, por su parte, protagonizó una de las remontadas más espectaculares del torneo. Los Diablos Rojos perdían 2-0 ante Senegal a pocos minutos del final, pero los goles de Romelu Lukaku y un doblete de Youri Tielemans, incluido un penalti al minuto 120, les dieron el triunfo por 3-2 para instalarse en los octavos de final.

Los antecedentes favorecen ampliamente al conjunto europeo. Bélgica acumula seis victorias consecutivas sobre Estados Unidos, incluida la obtenida en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 y el amistoso disputado en marzo de este año, cuando se impuso por un contundente 5-2. Sin embargo, el cuadro estadounidense intentará aprovechar la localía en Seattle para romper esa racha y volver a unos cuartos de final por primera vez en 24 años.

¿Cuándo juegan Estados Unidos vs Bélgica, y a qué hora inicia el partido de octavos del Mundial 2026?

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, en un duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas del centro de México y el vencedor avanzará a los cuartos de final para medirse al ganador de la serie entre Portugal y España.

Horarios del partido

México: 18:00 horas

Estados Unidos (PT): 16:00 horas

Estados Unidos (ET): 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Centroamérica: 18:00 horas

¿Quién transmite en vivo los octavos de final del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica podrá seguirse en vivo por streaming a través del Pase Mundial de ViX Premium, plataforma que cuenta con la transmisión de todos los encuentros del torneo.

Además, podrás vivir toda la emoción con la transmisión en radio de W Deportes, así como seguir el minuto a minuto de Claro Sports, con cobertura en tiempo real, alineaciones confirmadas, estadísticas, incidencias y el mejor seguimiento del encuentro.

Alineaciones probables de Estados Unidos vs Bélgica: así salen a los 8vos del Mundial 2026

Estados Unidos tendrá que modificar su ataque debido a la suspensión de Folarin Balogun. Ricardo Pepi será el encargado de ocupar el puesto del goleador estadounidense, mientras que Christian Pulisic seguirá siendo el principal referente ofensivo. Mauricio Pochettino mantendría la base del equipo que eliminó a Bosnia y Herzegovina, con Tyler Adams y Weston McKennie liderando el mediocampo.

Posible alineación de Estados Unidos: Turner; Dest, Richards, Ream, A. Robinson; Adams, McKennie; Weah, Tillman, Pulisic; Pepi.

En Bélgica, Rudi García recupera a todo su plantel. Leandro Trossard está disponible pese a las molestias físicas que presentó anteriormente, mientras que Romelu Lukaku apunta a regresar como titular tras ser decisivo desde el banquillo frente a Senegal. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Youri Tielemans volverán a comandar el ataque de los Diablos Rojos.

Posible alineación de Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; De Bruyne, Trossard, Doku; Lukaku.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana Estados Unidos vs Bélgica y cuánto paga por clasificar a cuartos?

Los momios anticipan una de las eliminatorias más parejas de los octavos de final. De acuerdo con las cuotas publicados por Caliente.mx, no existe un favorito claro para avanzar, ya que tanto Estados Unidos como Bélgica aparecen con una cuota de +162 para ganar el encuentro, mientras que el empate durante los 90 minutos reglamentarios paga +240. La igualdad en las cuotas refleja el equilibrio esperado entre una selección estadounidense que juega en casa y un conjunto belga con mayor experiencia en instancias definitivas.

Estados Unidos vs Bélgica: ¿Cuántas veces se han enfrentado en Mundiales?

Estados Unidos y Bélgica escribirán un nuevo capítulo de su historia en la Copa del Mundo este 6 de julio de 2026, cuando se enfrenten en los octavos de final del torneo. Será apenas el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial y el historial se encuentra igualado con una victoria por bando. El primer encuentro tuvo lugar en Uruguay 1930, durante la fase de grupos, donde el conjunto estadounidense se impuso con autoridad por 3-0. La revancha llegó 84 años después, en Brasil 2014, cuando Bélgica avanzó a los cuartos de final tras vencer 2-1 en tiempo extra en un partido que quedó marcado por las 16 atajadas de Tim Howard.

Más allá de los Mundiales, el dominio ha sido claramente favorable para los Diablos Rojos. De los siete enfrentamientos registrados entre ambas selecciones, Bélgica suma seis victorias, mientras que Estados Unidos únicamente presume el triunfo conseguido en 1930. El antecedente más reciente se produjo en marzo de 2026, cuando los europeos golearon 5-2 al combinado estadounidense en un amistoso disputado en Atlanta. Ahora, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino intentará romper una larga racha sin victorias competitivas frente a Bélgica y asegurar un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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